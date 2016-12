„Taxa pe construcţii speciale va ajunge în bugetul autorităţilor locale”

Victor Ponta:

„Taxa pe construcții speciale va ajunge în bugetul autorităților locale”

Taxa pe construcțiile speciale va fi redusă de la 1,5%, la 1% din valoarea construcției, iar veniturile colectate vor rămâne la dispoziția autorităților locale, și nu vor mai intra la bugetul de stat, a anunțat, ieri, premierul Victor Ponta.„Taxa pe construcții speciale vreau s-o reducem și putem să ne permitem s-o reducem de la 1,5% la 1% și toate veniturile să fie colectate și să intre în bugetul autorităților locale. În acest fel, au șanse mai mari de dezvoltare și de fapt banii autorităților locale înseamnă canalizare, apă, drumuri, școli”, a spus Ponta.El a precizat că modificarea va fi făcută în urma unui punct de vedere cerut de Parlament și i-a cerut ministrului de resort să implementeze această soluție.Taxa pe construcții speciale a fost introdusă la începutul acestui an. Introducerea taxei a fost propusă încă din toamna anului 2012 de fostul ministru delegat pentru Buget Liviu Voinea. Taxa se aplică pentru construcțiile care nu intrau în sfera de impozitare, cum ar fi stâlpi, rampe, platforme betonate, altele decât imobilele de producție sau birouri, care erau deja impozitate.Taxa se plătește în două rate anuale, iar după prima declarare a reieșit că statul va încasa mult peste valoarea estimată inițial în negocierile cu FMI, de 500 milioane lei. În prezent, se estimează că încasările din taxa pe construcții speciale vor depăși în acest an 1,5 miliarde lei.Introducerea taxei pe stâlp și creșterea accizelor la carburanți au reprezentat principalele argumente ale autorităților române în negocierile cu FMI și CE pentru ca instituțiile internaționale să accepte creșterea cheltuielilor bugetare pentru acest an.