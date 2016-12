„Taxa de solidaritate de 10% contravine promisiunilor USL din campania electorală”

1

fratilor ...era de asteptat ...astia or sa ne manance de vii pentru ca spre deosebire de PDL care sunt un partid democrat si au o gandire democrata ordinarii astia sunt COMUNISTI si au o gandire sociala ....adica noi astia care mai muncim in tara asta de kkat trebuie sa platim si sa facem acte de caritate pentru aia care nu-si misca fundu din canapea ...ce sa facem daca asa am fost invatati de Ceausescu sa ne dea de pomana ne-am dezobisnuit sa mai gandim ...eu unu nu sunt de acord sa muncesc si sa platesc si pentru ala care doarme ...ASA CA ROMANI ...INTELEGETI ODATA CA PSD - U SUNT NISTE COMUNISTI PENTRU CA AU PLANURI SOCIALE ... ESTE SI NORMAL PENTRU CINE GANDESTE (PARTID SOCIAL) ..... ROMANI TREZITI-VA !!!!