Tătarii din Constanţa, marş în memoria Surghiunului din 1944

Va salutam !

Suntem alaturi de voi.Dar e bine sa nu mai coalizati cu un partid,cu un anume partid(stim noi care partid) sau cu altul.Partidele sunt vremelnice,oamenii sunt muritori,interesele personale sau de moment sunt discutabile.In schimb,prietenia intre tatarii din Dobrogea si romani este vesnica.Nu o sacrificati de dragul politicii.Daca faceti politica o faceti in nume personal,toata lumea are dreptul asta.Nu implicati toata etnia,toata comunitatea tatarilor in politica.Peste partide se afla Dumnezeul nostru comun:Statul roman.