Tătarii din Constanţa i-au comemorat în Crimeea pe semenii lor deportaţi de Stalin

Tătarii din Constanța i-au comemorat în Crimeea pe semenii lor deportați de Stalin

Aproape 100 de tătari din România au participat, în localitatea Simferopol, din Crimeea (Ucraina), la manifestările prilejuite de împlinirea a 69 de ani de la tragicele evenimente din 18 mai 1944, când tătarii au fost deportați de Stalin în Siberia și în alte regiuni ale fostei URSS. Cei mai mulți dintre membrii delegației din România de anul acesta s-au aflat în premieră în Crimeea.Delegația, condusă de pre-ședintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, Gelil Eserghep, a plecat spre Crimeea în dimineața zilei de 16 mai, revenind la Constanța, zilele trecute. Alături de președintele UDTTMR, din delegație au mai făcut parte și deputatul UDTTMR, Varol Amet, prim-vicepreședintele Samir Menan, vicepreședintele Nagi Gelal și președinta Organizației de Femei a UDTTMR, Urfet Nubin.În acest interval de timp, membrii delegației din România au participat atât la mitingul organizat în Piața Centrală din Simferopol, alături de peste 45.000 de tătari din Crimeea, dar și din alte colțuri ale lumii. Totodată, ei au vizitat și câteva obiective istorice, precum Palatul Hanilor Crimeeni din Bahcesaray și Palatul Livadia. De asemenea, membrii conducerii UDTTMR au fost oaspeții liderului Mișcării Naționale a Tătarilor Crimeeni, Mustafa Abdulcemil Kirimoglu, în cadrul întrevederii, președintele Gelil Eserghep, aflat pentru prima dată în vizită oficială în Crimeea, punând accent pe consolidarea relațiilor dintre tătarii din România și cei din Crimeea. Gelil Eserghep a propus ca un prim pas pentru strângerea legăturilor dintre cele două comunități să fie semnarea unor protocoale oficiale între Radio Meydan și Radio T și susținerea învățării limbii tătare în România printr-un parteneriat între Universitatea din Simferopol, UDTTMR și Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin care profesori de la universitatea crimeeană să predea limba tătară în cadrul instituției de învățământ superior constănțene.Președintele UDTTMR a mai avut întrevederi cu președintele Congresului Mondial al Tătarilor, Refat Chubarov, cu reprezentanți ai Universității din Simferopol și ai Radio Meydan. În ultima seară, liderii UDTTMR au participat la o cină de lucru organizată de liderii tătarilor crimeeni și ai Congresului Mondial.La mitingul din Piața Centrală din Simferopol, Gelil Eserghep a adresat celor peste 45.000 de participanți un mesaj din partea tătarilor din România.„Aduc aici salutul tătarilor din România. Vă mulțumesc pentru că, pentru prima dată în viață, am în față atâția tătari adunați la un loc și am ocazia să le vorbesc, iar pentru asta îi mulțumesc lui Allah pentru privilegiul de a trăi acest moment. Sunt prezent aici atât în calitatea mea oficială de președinte al UDTTMR, organizație care îi reprezintă pe tătarii din România, dar și în nume personal, ca urmaș al unui tătar plecat de pe aceste meleaguri. Asemenea tuturor tătarilor care au părăsit Crimeea forțat în 1944, bunicul bunicului meu, care s-a stabilit în România, a plâns și el după patria mamă și și-a dorit nespus până în ultima clipă a vieții să mai ajungă măcar o dată aici. Iată că astăzi, eu reușesc să împlinesc visul lui și al altor tătari ca el, acela de a vedea locurile natale. Astfel că mă bucur nespus că mă aflu aici și că pot să vă spun că voi, tătarii din Crimeea, aveți un loc aparte în istoria mondială. Niciun alt popor deportat nu s-a mai întors la locurile natale cu dorința de a lua totul de la zero, să-și recapete istoria, pământurile și tot ce a aparținut odinioară tătarilor”, a transmis președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, celor peste 45.000 de tătari aflați la mitingul din Piața Centrală din Simferopol.