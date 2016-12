Ţarul de Mamaia şi Cazinoul din Constanţa

5

"Clovnul trebuie demis!"

Acest 'clovn' zis primar de Constanta, trebuie demis! La cum a ajuns Constanta, cred ca sunt destule motive sa se inceapa procedura de demitere. Noi constantenii nu suntem reprezentati de acest individ, 'venetic' in Constanta si care vrea sa distruga orasul. Acesta nu este edil, este diavol! El habar nu are cum trebuie administrat un oras. Pe el il intereseaza numai Mamaia, de parca Mamaia ar avea destui votanti sa-l aleaga. Noi platim biruri grele primariei iar el le cheltuie pe te miri ce! Constanteni, unde este spiritul vostru civic? Cum va rabda inima sa vedeti la infinit cum orasul vostru se naruie? Orasul vostru este oribil in comparatie cu orasele Romaniei, si in special cu cele din Transilvania! Pacat! Constanta si tot litoralul, trebuie sa fie la nivelul statiunilor litorale din Turcia, Grecia, Bulgaria, daca vrem sa avem turism estival.