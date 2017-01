Tarife noi pentru eliberarea paşapoartelor. Care sunt preţurile

Tarife noi pentru eliberarea pașapoartelor. Care sunt prețurile

Cetățenii care doresc să-și facă pașaport nou sau să-l schimbe pe cel vechi vor scoate, în acest an, mai puțini bani din buzunare. Prețul documentului este mai mic comparativ cu cel de anul trecut, deoarece tarifele pentru eliberarea pașapoartelor simple și electronice au scăzut de la 1 ianuarie 2017, datorită scăderii cotei TVA prevăzută în Codul Fiscal de la 20 la 19%.Astfel, potrivit reprezentanților Prefecturii Constanța, începând cu 1 ianuarie, contravaloarea unui pașaport simplu temporar este de 218 lei, un pașaport simplu electronic eliberat persoanelor cu vârste de peste 12 este 280 lei, iar un pașaport simplu electronic eliberat minorilor sub 12 ani costă 256 lei.Costul și toate taxele referitoare la pașapoarte se pot achita prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar.Pașaportul simplu electronic se eliberează în termen de 14 de zile calendaristice. Valabilitatea pașaportului electronic pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0-12 ani este de trei ani, iar pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani și persoanele majore, valabilitatea acestuia este de cinci ani.Pașaportul simplu temporar are valabilitatea de 12 luni și se eliberează în termen de cel mult trei zile lucrătoare, în situații speciale.