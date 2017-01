Tăriceanu şi Udrea, mai de încredere decât actualii preşedinţi ai PNL şi PDL

Tăriceanu și Udrea, mai de încredere decât actualii președinți ai PNL și PDL

Călin Popescu Tăriceanu și Elena Udrea îi devansează pe actualii președinți ai PNL și PDL la capitolul încredere, arată un sondaj de opinie făcut de GSS 2000, citat de România TV. Chiar dacă politicienii nu recunosc veridicitate datelor, sociologii confirmă totuși tendința reală a acestora.Cel mai recent sondaj, făcut de GSS 2000 arată că în PNL situația nu îi este favorabilă lui Crin Antonescu. Tăriceanu se bucură de mai multă încredere din partea românilor, decât președintele partidului. Astfel, în timp ce Tăriceanu are 41,9% opinie favorabilă, Antonescu are doar 36,5% opinie favorabilă.Situație similară este și în PDL, deoarece Elena Udrea este și ea mai bine poziționată decât Vasile Blaga. Îl întrece pe acesta cu aproape un procent în ceea ce privește opinia favorabilă a respondenților. Mai exact, Elena Udrea are 18,6% opinie favorabilă, iar Vasile Blaga - 17,7% opinie favorabilă.Aceeași poveste se află și în curtea PSD, unde Victor Ponta este întrecut în acest sondaj de un fost membru al partidului, Sorin Oprescu.Așadar, Oprescu are 53,8% opinie favorabilă, iar Ponta - 50,2 % opinie favorabilă.„Sondajul a fost făcut în luna februarie, la comanda fundației pe care o conduc. Fundația face în fiecare an sondaje de opinie și mai ales în perioadă electorală. Sondajele se referă la capital de încredere. Actorii politici sunt deja pe piață. În mintea electoratului există perspectiva unei campanii pentru prezidențiale în 2014 și interesul oamenilor pentru o serie de personalități pe care le-am și evidențiat în sondaj. S-a folosit celebra listă de personalități, în mod aleator, de obicei se pune în ordinea alfabetică, urmând ca al doilea respondent să aibă o altă ordine”, a declarat sociologul Ana Bulai, într-o intervenție telefonică la România TV.Chiar dacă unii oameni politici nu sunt mulțumiți de cifre, sociologii confirmă tendința adevărată a acestor sondaje.