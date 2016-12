Tăriceanu şi Dragnea au vizitat noul pod de la Agigea

3

Despre strigoi si usturoi

Ceausescu nu a murit. Ati crezut ca scapati de el ? Nu ! Spiritul lui s-a multiplicat.La inceput a fost Ceausescu. El le stia pe toate,el ne saluta cu mana de la tribuna partidului,numai el taia panglici.Ceausescu facea baie de multime,Ceausescu inaugura obiective industriale,Ceausescu adora aplauzele si ovatiile multimii.Am inceput sa cred in strigoi.Nu intamplator,Romania este cunoscuta ca o tara a vampirilor.Nu intaplator,romanii cred in strigoi.In credinta populara,strigoiul iti chinuie visele.Cand cineva este bantuit de strigoi se spune ca vitele se imbolnavesc,recoltele se imputineaza,pomii nu mai rodesc,iar oammenii sufera de diverse boli sau necazuri.Ceausescu a murit in chinuri.Ne place sau nu,strigoiul ceausist ne bantuie linistea si dupa 25 de ani de la moartea lui.Ceausescu s-a multiplicat. Uitati-va numai in aceasta poza si numarati cati moroi ceausisti se chinuie sa intre in cadru.Nu le ajunge poza.Pe buna dreptate va intreb.Care este deosebirea intre acesti indivizi si fantoma lui Ceausescu ? Eu cred ca nu exista nicio deosebire.Sunt identici,gandesc la fel,inaugureaza obiective industriale.In schimb sunt mai multi ceausei.S-au multiplicat.Se pare ca prin moartea lor,regimurile extremiste lasa in urma niste monstri.Se pare ca disparitia unui dictator (Hitler,Ceausescu,etc) nu inseamna si disparitia regimului care l-a creat pe dictator.Romania postdecembrista este un exemplu.Mazare a simpatizat la inceput Claus von Stauffenberg colonelul care a atentat la viata lui Hitler.Sa ne aducem aminte cum a defilat Mazare imbracat in uniforma de nazist.Pentru ca nazismul a fost "exorcizat" in Europa,Mazare a primit un avertisment de la societatea civila.In momentul ala,Mazare si-a schimbat optiunea.Mazare visa la totalitarism.Daca nazist nu se poate este mai usor ca bolsevic.Strigoiul comunist nu a fost condamnat in Romania.Uitati-va la el,asemenea lui Ceausescu,Mazare adora sa faca baie de multime,adora aplauzele multimii. El traieste din ovatii,el se hraneste cu aplauze,asemenea strigoilor.Spectacolele de la Mamaia cu carele alegorice,"spectacole" unde el tine sa fie in centrul atentiei sunt dovezi incontestabile ale afirmatiilor mele de mai sus.Setea de putere este o boala.Nu te nasti cu ea.Boala se capata daca exista si un mediu favorizant: primitivismul si lichelismul supusilor.Domnilor,daca vreti sa scapam de moroii bolsevici exita o metoda sigura:USTUROIUL.Duminica 16 noiembrie 2014 va sfatuiesc sa va agatati cate un catel de usturoi la usa casei,la portiera masinii sau la capul patului.Sa-l lasati acolo pana scapam de moroii secolului XX.