Tăriceanu şi-a pus purtător de cuvânt

Tăriceanu și-a pus purtător de cuvânt

Andrei Alexandru este purtătorul de cuvânt al președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Camerei superioare a Parlamentului."Acest lucru nu înseamnă că vom renunța la comunicarea directă pe care am avut-o până acum, bună și frecventă. Ea va continua. O să vă stau la dispoziție cu un punct de vedere oficial sau personal pe anumite chestiuni. Orice instituție are și un purtător de cuvânt", a explicat Tăriceanu, citat de Agerpres.El a precizat că Andrei Alexandru ocupă de luni această funcție având în vedere experiența jurnalistică pe care o are, "dar și încărcarea din ce în ce mai mare a președintelui Senatului"."Începând de astăzi, domnul Andrei Alexandru va fi purtătorul de cuvânt al președintelui Senatului, având în vedere experiența jurnalistică pe care o are, dar și încărcarea din ce în ce mai mare pe care o am în funcția actuală. Am să vă rog foarte mult să nu evitați și să nu ezitați să îl contactați ori de câte ori sunteți interesați de un anumit subiect", a spus Tăriceanu.Andrei Alexandru a fost purtătorul de cuvânt al lui Nicolae Văcăroiu când acesta era președinte al Senatului.