Tăriceanu: Se încearcă agregarea unei majorităţi aşa-numite de centru-dreapta

Tăriceanu: Se încearcă agregarea unei majorități așa-numite de centru-dreapta

În ultimele zile, la nivel central se vehiculează tot mai mult ideea formării unei majorități parlamentare de centru-dreapta.În acest context, vicepreședintele liberal al Senatului, Teodor Atanasiu, consideră că un viitor guvern de dreapta este posibil „aritmetic”, însă „politica e mai grea decât aritmetica”.„Aritmetic se poate, dar politica e mai grea decât aritmetica. E mult mai dificil să vii în același loc, în aceeași barcă, politicieni de dreapta cu orgolii mari și care au avut mari probleme de comunicare în ultimul timp, deci cred că aritmetica e mai ușoară decât politica și nu funcționează în majoritatea parlamentară care se formează”, a declarat acesta.La rândul lui, copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că, în prezent, se vorbește despre agregarea unei majorități așa-numite de centru-dreapta, liberalii încercând, în opinia lui, să găsească o soluție pentru a ieși din încurcătură ca urmare a rezultatului obținut în alegerile parlamentare.„Am văzut în aceste zile că a început, așa, o forfotă extraordinară. Se încearcă diferite formule politice și nu pot să vă ascund că am văzut și oficial, dar există și demersuri mai puțin oficiale prin care PNL încearcă să iasă din această situație ca urmare a rezultatului foarte prost pe care l-a obținut la alegeri. Se încearcă, din câte văd, agregarea unei majorități așa-numite de centru-dreapta. Spun așa-numite pentru că forțele componente nu pot fi definite în mod clar ca formațiuni de centru-dreapta. Numai dacă mă uit la USR, care este, după declarațiile președintelui acestei formațiuni, o grupare în care fiecare are o proprie partitură și propriile lui idei. Nu are niciun fel de ideologie și nu o spun neapărat în sens peiorativ, n-o spun cu malițiozitate. Asta este realitatea politică”, a afirmat Tăriceanu.Potrivit acestuia, ALDE nu a avut până la acest moment contacte oficiale cu liberalii. El a adăugat că PNL are nevoie „în primul rând de o clarificare politică, ideologică, pentru că acesta este și motivul pentru care a pierdut alegerile”.