Tăriceanu refuză o discuție cu Gorghiu și Blaga despre moțiunea de cenzură

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, astăzi, că refuză o discuție cu liderii PNL Alina Gorghiu și Vasile Blaga pe marginea moțiunii de cenzură.„Dacă doamna Gorghiu sau domnul Blaga mă vor invita la discuții pe acest subiect voi refuza o astfel de discuție din start. Nu am ce să fac cu o astfel de discuție. În calitate de președinte al ALDE consider că am o obligație de solidaritate cu partenerii de coaliție și o astfel de discuție mi se pare total neavenită. Cum să discuți cu Opoziția, să trădez?", a afirmat Tăriceanu la Senat, citat de Agerpres.Acesta a adăugat că, în opinia sa, actuala Opoziție urmărește să obțină puterea "cu orice preț", folosindu-se de situația din Justiție a premierului Victor Ponta.