Tăriceanu: "Profesorii au patru luni de vacanţă, nu lucrează 8 ore pe zi. Majorările nu se justifică". Tăriceanu va primi 40.000 lei lunar cu noua lege. El merită! Deşi este într-o permanentă vacanţă

Uitați cine ne conduce și pe cine ați votat!

Tăriceanu: "Profesorii au patru luni de vacanță, nu lucrează 8 ore pe zi. Majorările nu se justifică". Tăriceanu va primi 40.000 lei lunar cu noua lege. El merită! Deși este într-o permanentă vacanță

Potrivit președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care este tototdată și președintele ALDE, unele solicitări venite din partea sectorului bugetar, mai ales cele din învățământ sunt nejustificate."Vorbim de o anvelopă salarială și, după cum ați văzut, au fost negocieri, presiuni cu sindicatele ca până la urmă și celelalte avantaje să se transforme tot în bani. Mă refer la tichetele de masă, la voucherele de vacanță, care nu erau incluse în ceea ce s-a discutat inițial. Au venit alte sporuri în diferite zone să se adauge, pe care ministrul Muncii, ieri (marți n.r.), le-a menționat. Am văzut, de exemplu, la educație, spor de solicitare neuropsihică. Iertați-mă, am lucrat și eu în învățământ, programul nu e de opt ore pe zi, norma didactică în învățământul preuniversitar. Dacă pui la cap toate vacanțele, ai patru luni de vacanță pe an. Deci, nu știu, eu nu găsesc că sunt justificate unele din aceste majorări, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.În acest timp, deputații și senatorii care dorm, pardon, lucrează în Parlament au program de luni, de la ora 13, până joi. De vineri până duminică au program în teritoriu, adică frecat menta. Plus vacanțe parlamentarePentru acest program foarte stresant, parlamentarii au în prezent următoarele compensații: venit net lunar de 17.000 lei (salariu + cheltuieli forfetare), mașină cu șofer la dispoziție, diurnă deplasări în străinătate. După votarea legii salarizării unitare, aceștia vor avea un salariu de 13.000 lei, la care se adaugă încă 10.000 lei cheltuieli forfetare.Călin Popescu Tăriceanu, cel care muncește non stop pentru propășirea neamului românesc, va avea doar salariu de 17.000 lei, la care se adaugă cheltuielile forfetare, sporuri și diurne, veniturile totale ale acestuia urmând sa depășească 30-40.000 lei, lună.În ceea ce privește vacanța, parlametarii au 4 luni vacanță pe an, 2 luni iarna, 2 luni vara. De asemenea, ca exemplu sugestiv, în prima sesiune parlamentară de anul trecut, senatorii și deputații au lucrat efectiv doar 316 ore, adică 39 de zile la un program normal de 8 ore/zi. Doar 39 de zile în cinci luni! Pentru parlamentari, vacanța de iarnă și cea de vară dintre sesiunile parlamentare durează câte două luni fiecare. În campania electorală, aleșii nu sunt în Parlament. Teoretic, ei merg în circumscripțiile din teritoriu. Aleșii au liber apoi de sărbătorile legale.