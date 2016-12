Tăriceanu: Nu avem curajul să susținem firmele românești

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a lansat, luni, un îndemn pentru susținerea firmelor cu capital autohton, subliniind că acestea au plătit în 2014 un impozit pe profit de 55 de miliarde de lei, în timp ce firmele străine au contribuit cu două miliarde de lei."La noi există o meteahnă, de peste 20 de ani, la nivel central și local. Când vorbim de dezvoltare economică, vorbim bineînțeles și de investiții. Sintagma pe care o aud cel mai des este: investițiile străine sunt bine-venite, așteptăm investitorii străini. (...) Dar investitori români nu sunt buni? A venit criza economică în 2009 și ce am observat? Băncile străine au luat-o la sănătoasa, și-au retras fondurile din România, firmele străine nu au investit și greul a fost dus de firmele românești", a spus Tăriceanu, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.El a adăugat că firmele străine sunt tentate să își transfere profitul în țările de origine iar în acest context "tot greul îl duc" firmele românești."Îndemnul meu este: vă rog, acordați atenție capitalului autohton. Haideți să găsim modalități să sprijinim capitalul autohton. În România, în momentul de față, în privința locurilor de muncă, capitalul autohton reprezintă peste trei pătrimi din numărul de angajați. Ei plătesc cele mai multe taxe și impozite. (...) Sunt absolut deschis, am promovat și eu capitalul străin, nu am niciun fel de reținere. Reținerea mea provine din faptul că nu avem curajul să susținem firmele românești", a afirmat președintele Senatului, citat de Agerpres.