Tăriceanu ia în calcul o alianţă cu UDMR după alegeri

Tăriceanu ia în calcul o alianță cu UDMR după alegeri

Copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că UDMR poate să intre în ecuație pentru o alianță cu formațiunea pe care o reprezintă, după alegerile parlamentare.„În prezent, avem o înțelegere politică cu PSD pentru o colaborare. Acest lucru l-am făcut înainte de alegerile locale și, așa cum știți, ne-am menținut independența și am candidat separat. După alegerile locale, această înțelegere a funcționat la nivelul constituirii majorităților în consiliile locale și în consiliile județene. După alegerile parlamentare, la care iarăși participăm separat, avem o înțelegere pe care sperăm să o putem pune în practică. Până atunci, să așteptăm verdictul urnelor. Am încredere și trebuie să respectăm voința cetățenilor și, dacă am trecut cu bine aceste alegeri, atunci sigur vom face împreună cu PSD o largă majoritate față de PNL. PNL, după părerea mea, este deja resemnat cu pierderea alegerilor. Așa cum se vede, o parte dintre votanții lor sunt luați de USR. În niciun caz nu vom face alianță cu PNL, vă spunem net și clar”, a afirmat Tăriceanu, citat de Agerpres.Întrebat dacă UDMR este luat în calcul pentru o alian-ță, Tăriceanu a spus că, după părerea sa, această formațiune poate să intre în ecuație din mai multe motive.„În primul rând, eu cred că UDMR va fi reprezentat în Parlament pentru că ei pot să acceadă în Parlament ori după criteriul pragului de 5%, ori după criteriul reprezentării în patru județe cu 20%. Și eu cred că un segment important al populației mai ales minoritară este bine să fie reprezentată la nivelul Executivului pentru a nu risca să le creăm un sentiment de marginalizare. De altfel, eu cred că prezența UDMR în guvernele succesive care au condus România după anul 1990 a fost benefică pentru comunitatea maghiară din România”, a punctat Călin Popescu Tăriceanu.