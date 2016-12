Tăriceanu: Disputa pe Codul fiscal nu are nimic de a face cu argumentele economice

Copreședintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că "disputa pe Codul fiscal nu are nimic de a face cu argumentele economice" și readuce în atenție planul de măsuri propus în noiembrie 2008 menit să securizeze economia românească.„Disputa de acum pe Codul fiscal nu are nimic de a face cu argumentele economice, singurele care ar trebui să primeze!" (...) Sper ca istoria conflictelor politice care afectează economia să nu se repete! În noiembrie 2008 am propus un plan de măsuri menit să securizeze economia românească și să ajute România să navigheze peste criza economică mondială fără costuri mari. Prezint din nou planul pe care l-am propus românilor în noiembrie 2008 și care a fost pus la sertar în 2009 — an în care s-au luat prea multe decizii politice în urma unor calcule electorale.Sper să fie un avertisment: ce se poate întâmpla dacă nu se găsește un consens în jurul Codului fiscal, doar pentru că anumite calcule electorale dictează acest lucru!", susține luni Tăriceanu într-o postare pe pagina sa de Facebook.El explică, în mesajul său, că în 2008, spectrul crizei economice începute în Statele Unite amenința Europa și a considerat necesar "să acționeze preventiv, nu când deja apar problemele".