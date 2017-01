Tăriceanu, despre proteste: Probabil că am subestimat reacția sistemului

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că PSD și ALDE "au subestimat reacția sistemului" propunând ordonanțele privind grațierea și modificarea Codurilor penale."Cred că ar fi trebuit în prealabil o anumită pregătire în sens comunicațional. E un deficit pe care, eu, coparticipant în această coaliție, mi-l asum. E adevărat că nu am anticipat ceea ce a urmat: descinderea președintelui la ședința de guvern, manifestația de stradă, președintele care se duce în mijlocul participanților să-i ațâțe și continuarea acestui război. Probabil că am subestimat reacția sistemului. Deranjul e foarte mare după cum se vede", a afirmat Tăriceanu, la B1 TV.Tăriceanu a explicat că atât el cât și Liviu Dragnea nu au adoptat o atitudine belicoasă."Și Liviu Dragnea și eu nu am adoptat o atitudine belicoasă. Chiar de la momentul Sevil Shhaideh am adoptat o poziție care mai degrabă presupunea că vrem să găsim o soluție.(...) Iohannis este angajat într-o luptă politică pe viață și pe moarte pentru că este mandatul lui în joc", a adăugat Tăriceanu.El a precizat că Guvernul, care deși are "unele sincope", va merge înainte.