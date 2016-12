Tăriceanu, despre noul ministru de Interne: Pentru mine e un nimeni

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că nu a auzit de Dragoș Tudorache, cel care urmează să preia portofoliul de la Interne, dar consideră că și prin această numire Guvernul Cioloș devine ''mai puțin tehnocrat și mai mult politic"."Pentru mine este un nimeni. Despre un nimeni nu comentez nimic. N-am auzit de el, nu știu cine e, nu știu de unde vine. Am auzit că a lucrat pe la Bruxelles. Nu e o persoană cunoscută. Ce să comentez? Nu mă surprinde numirea", a declarat Tăriceanu.În opinia sa, și prin această numire Guvernul Cioloș devine, ''pe zi ce trece, mai puțin tehnocrat și mai mult politic"."Ce am citit prin presă este că face parte din categoria 'talibanilor' din Guvernul condus de dl. Cioloș și, având în vedere și opțiunile politice ale unora dintre membrii Cabinetului — am înțeles că Pîslaru (ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru — n.r.) și mai este încă unul, care au deja opțiuni politice, numirea de la Ministerul de Interne se înscrie în aceeași linie: Guvernul așa-zis tehnocrat devine, pe zi ce trece, mai puțin tehnocrat și mai mult politic", a mai spus președintele Senatului.Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind numirea lui Dragoș Tudorache în funcția de ministru al Afacerilor Interne.