Ţărăniştii vor candida sub sigla PNL

La parlamentarele din toamnă,

Țărăniștii vor candida sub sigla PNL

Ştire online publicată Vineri, 22 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Liberalii și țărăniștii au parafat ieri acordul politic referitor la strategia comună privind alegerile parlamentare, care prevede ca reprezentanți ai PNȚCD să candideze în 30 de colegii uninominale, sub sigla PNL, potrivit unui comunicat remis joi NewsIn. „Potrivit acordului, PNL va asigura participarea la alegerile generale a reprezentanților PNȚCD în 30 de colegii uninominale, sub denumirea și sigla PNL. Candidații din partea PNȚCD vor fi desemnați în cele 30 de colegii uninominale de către conducerea PNȚCD. De asemenea, PNȚCD nu va participa sub siglă proprie și nici în alianță politică sau electorală la alegerile parlamentare care urmează și va sprijini candidații PNL în toate colegiile uninominale din țară”, se arată în comunicatul de presă. De asemenea, după alegeri, membrii PNȚCD din Parlament, promovați pe listele PNL, vor activa ca reprezentanți ai PNȚCD în cadrul grupurilor liberalilor din Camera Deputaților și Senat. „În virtutea bunei colaborări între PNL și PNȚCD și în spiritul protocolului de constituire a Polului de centru-dreapta, semnat în iunie 2007, cele două formațiuni au convenit să participe împreună la viitoarele alegeri parlamentare, într-o formulă politică comună la nivelul întregii țări”, se mai precizează în documentul remis presei. Acordul politic urmează a fi supus aprobării forurilor competente din fiecare partid și va fi ulterior semnat de președintele PNL, Călin Popescu - Tăriceanu, și de președintele PNȚCD, Marian Petre Miluț, după care va intra în vigoare. Participarea reprezentanților PNȚCD sub sigla PNL înseamnă că aceștia vor trebui să-și dea demisia din propriul partid, deoarece legislația nu permite o altă formulă. Țărăniștii au ei înșiși de rezolvat unele dispute interne, mai ales că asocierea cu liberalii, în condițiile de mai sus, a dus la contestări din partea unor lideri, precum Ion Diaconescu, Gheorghe Ciuhandu, care doresc un Congres extraordinar prin care actuala conducere Marian Miluț - Aurelian Pavelescu să fie debarcată.