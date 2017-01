Ţăranii din Pantelimon au raţie la apă

Țăranii din Pantelimon au rație la apă

În 2007, în comuna Pantelimon, apa s-a dat cu rația. Oamenii aveau parte de apă fie doar timp de câteva ore pe zi, fie, mai rău, o zi da, una nu. Situația va rămâne aceeași și în primele luni ale lui 2008, cel puțin până când, potrivit primarului Vasile Neicu, administrația locală va intra în posesia finanțării îndelung visate. Gospodarul șef spune că are „promisiunea Consiliului Județean Constanța că, în urma unui împrumut care urmează să fie contractat, vom beneficia de fonduri care să ne ajute în punerea în aplicare a proiectelor vizate”. Totodată, Neicu a specificat: „Noi am cerut bani pentru alimentarea cu apă și canalizare, pentru că este aspectul cel mai important la ora actuală, fiind vorba de 4 milioane și jumătate de lei. Pentru moment, în Pantelimonul de Sus, apa o dau fracționat, pe ore. Sper însă ca, odată cu obținerea acestor bani, să rezolvăm problema”. Concret, proiectul va consta în forarea a cinci puțuri de apă la o distanță de cinci, șase kilometri de localitate, dat fiind faptul că numai acolo pânza freatică va permite, potrivit primarului, „furnizarea apei în satul reședință de comună în regim non stop”. Proiectul se află, însă, la nivel de studiu de fezabilitate. „Până când CJC nu va aloca banii, nu se poate discuta nici măcar de proiectul tehnic”, spune Neicu. Primarul speră, totuși, că lucrările vor începe în curând. „Dacă totul va decurge bine și vom primi banii în luna martie, visul oamenilor de a avea apa potabilă și canalizare se va împlini la finele lui mai”. În afară de proiectul cu finanțare de la CJC, primarul Vasile Neicu a declarat că intenționează și pietruirea a trei kilometri de drum, proiect care va fi plătit de la bugetul local. „Nu pot spune că stăm bine cu bugetul local, dar eu sunt cu picioarele pe pământ și știu că banii nu izvorăsc din pământ”. De asemenea, primăria și-a propus, tot cu bani de la bugetul local, să reabiliteze biserica ortodoxă din comună, proiect a cărui finalizare este aproximată pentru luna octombrie a acestui an, și să reparare gardul cimitirului.