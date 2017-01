Ţăranii din Limanu rămân în lumea lor, neinformaţi şi reci

Țăranii din Limanu rămân în lumea lor, neinformați și reci

Țăranii din Limanu nu se plâng de starea în care se află, în prezent, comuna lor. Și asta pentru administrația publică locală încearcă să aducă localitatea la un nivel mai apropiat de cel al mediului rural european. Cu toate acestea, oamenii rămân retrași în cochilia lor de ignoranță, în cercul restrâns al grijilor de zi cu zi. Unii au auzit de alegerile pentru Parlamentul European și de referendumul organizat în vederea uninominalului. Ceilalți, însă, nu par să fie deloc în temă, altele sunt preocupările și priorități lor. Sunt încântați că dispensarul din comună este renovat, de faptul că, în ceea ce privește iluminatul public, lucrurile încep să se miște. Potrivit afirmațiilor primarului Nicolae Iustin Urdea, în comună se desfășoară în prezent „poate cel mai important proiect din istoria administrației publice de aici“. Este vorba de realizarea sistemului de canalizare în 2 Mai și Vama Veche, proiect demarat ca urmare a unei hotărâri de guvern și care se ridică la suma de 6 milioane de euro. De menționat este faptul că și administrația publică locală cofinanțează această inițiativă cu un procent de 15% din valoarea totală a lucrărilor. „Vom începe proiectul în luna martie a anului viitor și, optimist vorbind, sperăm să îl finalizăm în doi ani. Este, totuși, un proiect de amploare, la finalizarea căruia sperăm ca acestor două localități să li se acorde statutul de stațiune“, a declarat Urdea. Totodată, el a ținut să menționeze și de proiectul de realizare a patru spații verzi, două în 2 Mai, două în Limanu. Acesta se va derula ca urmare a Ordonanței 7 și implică alocarea a 500.000 de lei. Tot pe baza Ordonanței 7 urmează să fie demarat și proiectul de extindere a rețelei de apă, a cărui valoare se ridică la suma de 1 milion de euro. „Avem proiectul tehnic, licitația a avut loc, a existat și o contestație, dar primăria a avut câștig de cauză, mai avem doar să semnăm contractul în cursul săptămânii viitoare“, a specificat primarul Urdea. Dintre proiectele din viitorul apropiat, gospodarul șef l-a menționat și pe acela conform căruia, în 2 Mai, se va construi un sediu administrativ modern, fapt pentru care jumătate din angajații primăriei Limanu își vor desfășura activitatea la 2 Mai. „Acum mai bine de o lună au început lucrările la sediul administrativ, care este prevăzut cu o sală de consiliu și cu una de conferințe, astfel încât să ne putem desfășura activitatea în condiții optime, în cazul în care vom avea invitați să îi primim pe oameni așa cum se cuvine“, a declarat primarul. Urdea a pomenit, de asemenea, de modernizarea sistemului public de iluminat, inițiativă susținută de la bugetul local. La finalizarea lucrărilor, pe fiecare stâlp din comună va exista o lampă de iluminat. Țăranii au auzit de europarlamentare Alegerile europarlamentare și uninominalul nu agită cu nimic spiritul alegătorilor din Limanu. Ei vor veni la vot pentru că așa face toată lumea. „Noi votăm pe care-o fi. De mers la vot sigur că mergem”, a declarat o bătrână din comună, în vârstă de 65 de ani. Nu pare prea entuziasmată în legătură cu schimbările ce se vor prefigura pe scena politică autohtonă. „Nu avem cu ce ne încălzi, a venit frigul. Eu nu am pensie, are doar soțul. Suntem amărâți tare, maică“, se destăinuie cu amărăciune femeia. Conform declarațiilor primarului Urdea, au fost depuse nu mai puțin de 1200 de dosare pentru ajutorul de încălzire, banii urmând să sosească. Țăranii din Limanu susțin însă că nu și-au pus baza în acest ajutor, în sensul că au bănuit că banii nu vor sosi exact la timp. Până atunci însă, se încălzesc așa cum pot. O femeie din Limanu povestește, în timp ce dă de mâncare animalelor din ogradă, că anul acesta a fost unul greu, în special din cauza faptului că seceta le-a anulat toate planurile pe care le făcuseră în privința recoltelor. „Noi am avut grâu, orz, floare, porumb, dar culturile au fost sărace, le-a pârjolit soarele. Porumbul, cel puțin, abia dacă a ieșit, floarea soarelui a fost puțină, nu ne-am putut acoperi nici măcar cheltuielile. Dar asta e…, dacă nu avem un sistem de irigații”, menționează femeia abia trecută de 40 de ani. „Nu știam că pe 25 sunt alegerile, dar știu că Stolo candidează“, a ținut să specifice aceasta. Cât despre votul uninominal, ea nu știe ce anume ar putea să spună, subiectul îi este străin, nici vorbă să cunoască faptul că acesta a fost propus în două variante. Pare însă mulțumită că, „la noi în comună este în permanență apă, nu avem probleme din punctul ăsta de vedere, este lumină noaptea pe stradă”. Oricine ar fi, numai să ne ajute Sediile secțiilor de votare sunt unitățile de învățământ din comună. Secția 424 va fi găzduită în școala din Limanu, iar cea cu numărul 425 în școala din 2 Mai. În Limanu se pot vedea bannerele a două partide politice care au candidați pentru PE, în timp ce, în fața sediului primăriei, zâmbesc frumos, dar neconvingător, câțiva candidați prezenți pe panoul de afișaj electoral. Administrația publică locală a afișat la termen listele candidaților, însă cei de aici nu prea s-au sinchisit să le citească. În ceea ce privește mass media, aceasta rămâne pentru ei un mijloc de comunicare de care își aduc aminte doar din când în când. Nu dau importanță evenimentelor care, într-un sens sau altul, le-ar putea schimba viața. Le este indiferentă varianta uninominalului care va fi introdus. Nici reprezentanții lor în PE nu-i interesează prea mult atâta timp cât nu le rezolvă cele mai importante dintre griji: pensiile, ajutorul pentru încălzire, teama permanentă a zilei de mâine. În fotoliile instituției europene s-ar putea instala „oricine, de la orice partid, doar, doar de ne-ar ajuta și pe noi puțin”, își plânge un bătrân necazurile.