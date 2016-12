Tarabele cu flori din Constanţa ar putea fi înlocuite cu mini-magazine

1

Statii de autobuz moderne

In sfarsit poate mutati tigania din statia Tomis 3 linia 102.Practic taraba de flori este chiar in statie trotuarul este ocupat iar pietonii trebuie sa circule pe carosabil.Nu este rau sa se schimbe fata orasului dar solicit inca odata autoritatilor cel putin in statiile de autobuz importante sa puna niste copertine sa se monteze niste baraci pentru protejarea calatorilor care stau in ploaie.Un exemplu statia Boema din fata benzinariei- nu exista nici o copertina care sa protejeze oamenii de ploaie. Decat boschetii plantati in fata benzinariei mai bine se facea o statie de autobuz moderna . Domnilor din Primarie sau Consiliu local cand mergeti la munca cu masinile personale sau de serviciu si vedeti cetatenii care stau in vant si ploaie asteptand autobuzul nu aveti nici un sentiment de vina fata de aceasta situatie degradanta ?