„Tanti Nuţi“ îl loveşte pe Mazăre-n construcţii

„Tanti Nuți“ îl lovește pe Mazăre-n construcții

Ministrul Elena Udrea a afirmat, în cadrul conferinței de presă ce a avut loc ieri la Prefectura Constanța, faptul că toate construcțiile care au fost amplasate pe plaja din Mamaia și pe care Guvernul a fost nevoit ulterior să le demoleze, se „datorează” în special primarului Radu Mazăre. Udrea a specificat faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Turis-mului nu are atribuția de a face astfel de demolări, dar și-a luat acest angajament pentru că primarul Constanței a dat autorizații de construcție care încălcau Legea 597/2001. „Noi nu ar trebui să ne ocupăm de acest aspect. MDRT se ocupă de dezvoltarea turismului, nu dă autorizații de construcție și nu face demolări, dar am fost nevoiți să procedăm așa. Acum doi ani am făcut demolări, iar anul trecut, când a venit vara, acele clădiri au răsărit iarăși, cu autorizații de la dumneavoastră domnule primar. (…)Tot ce înseamnă construcții legale sau ilegale pe plajă se datorează domnului Mazăre care oferă autorizații de construcție pentru clădiri care încalcă legea 597/2001”, a declarat Elena Udrea. În plus, Elena Udrea a menționat faptul că aceste demolări ar fi trebuit făcute de Primărie, dar edilul Constanței a ales să facă opus Legii puse în discuție și a dat și mai multe autorizații de construcție. Uitând parcă pentru un moment care sunt condițiile de trai din România, primarul Radu Mazăre i-a răspuns Elenei Udrea că este „pentru” a se construi cât mai mult în stațiunea Mamaia, dând exemplu statului Monte Carlo. „Dar tot ce înseamnă construcții mi se datorează într-adevăr mie și sunt pentru a se construi și voi fi atât timp cât voi fi primar. Luați exemplul de la Monte Carlo, acolo nu mai este loc de construcție și este cea mai scumpă locație din lume”, a declarat Mazăre. Răspunsul Elenei Udrea a fost acela că edilul poate să facă ceea ce dorește atâta timp cât acțiunile sale se desfășoară într-un cadru legal. „Soluția noastră este să stați în cadrul legii”, i-a spus ministrul lui Mazăre. Ulterior, după încheierea conferinței de presă, Elena Udrea a afirmat faptul că și anul acesta vor avea loc demolări pe plaja din Mamaia și din celelalte stațiuni, dar că aceste acțiuni vor avea loc după încheierea sezonului estival pentru ca turiștii să nu fie „izgoniți de pe plajă de buldozere”. Vizate vor fi construcțiile realizate după momentul aplicării legii în 2001 și care se află la doi metri în direcția mării față de linia de coastă și cele situate până la 300 de metri de la aceeași linie în direcția uscatului.