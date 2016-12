Tânăr pedelist, agresat fizic de un tânăr pesedist

Ştire online publicată Luni, 07 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Democrat-liberalii din Eforie nu au scăpat nici ieri după-amiază de amenințările tinerilor social-democrați. Însă de data aceasta, situația s-a agravat întrucât unul dintre tinerii PD-L, Victor Alexandru Bălan, de 19 ani, s-a trezit, din senin, cu un pumn aplicat direct în față de un tânăr PSD, Alexandru Dumitrache. Potrivit martorilor, evenimentul s-a petrecut într-o intersecție din localitate și a fost provocat de trei tineri PSD. „Eram trei membri PD-L în mașina noastră, rulam pe strada Horia și ne pregăteam să traversăm bulevardul Nicolae Titulescu. Am oprit să ne asigurăm și ne-am trezit cu o mașină vișinie cu număr de Bulgaria, TX 6632, care gonea de sus și care a frânat brusc în dreptul nostru. Noi ne-am dat imediat seama cine se afla în mașină. Erau trei tineri PSD. Am rămas în mașină până când a venit șoferul PSD, Alexandru Dumitrache, la noi “, a început să povestească democrat-liberala Maria Olteanu. „În acel moment, tânărul nostru șofer a deschis geamul și s-a trezit cu un pumn în față. Și țin să vă spun că nu a fost vorba despre niciun fel de accident rutier. Poliția a constatat acest lucru. Ei au frânat la 20 de metri în fața noastră, iar când s-au oprit între mașinile noastre era o distanță de 10 metri. Fără motiv, Alexandru Dumitrache l-a lovit brusc pe tânărul nostru”, a mai completat Maria Olteanu. „Apoi, am închis imediat geamurile și ușile și au mai apărut alte două mașini, cu membri PSD, care ne-au flancat. A venit și liderul PSD Eforie la fața locului. Și, sub ochii șefului, agresorul, Alexandru Dumitrache, a venit din nou la noi și a vrut să-l lovească pe tânărul nostru șofer, însă noi eram baricadați. De nervi, a reușit să spargă oglinda exterioară de pe partea stângă”, a mai spus femeia. „Nu este prima dată când tinerii noștri sunt amenințați. Tinerii PD-L sunt tot timpul amenințați de membrii PSD. Tocmai de aceea noi, la Eforie, avem mai puțini tineri în partid. Le este teamă și atunci nu se înscriu în PD-L”, a mai explicat Maria Olteanu. Democrat-liberalii au făcut plângere la Poliție, care urmează să continue cercetările în cazul democrat-liberalilor.