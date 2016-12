"Tăcerea mea nu a fost o tăcere adevărată"

Duminică, 17 Mai 2015

Președintele Klaus Iohannis a declarat, în interviul acordat televiziunii publice germane, referitor la tăcerea sa ]n mai multe momente cheie pe subiecte de importanță majoră pentru societate, că ”tăcerea mea nu a fost o tăcere adevărată, am fost de la bun începute pe baricade”.„Am fost de la bun inceput pe baricade, doar ca tacerea mea nu a fost o tacere adevarata. Pentru ritmul in care e Romania obisnuita ma adresez opiniei publice, intr-adevar, rar. In comparatie cu statele europene insa, iesirile mele publice sunt de-a dreptul dese. Felul in care aleg sa adresez problemele si felul in care ma exprim este foarte diferit de predecesorul meu si tocmai din aceasta comparatie unii au impresia ca vorbesc putin. Totusi stiu cand e necesar ca gandurile mele sa fie exprimate public”, scrie hotnews.ro.