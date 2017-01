Taberele din PDL Constanţa se confruntă la scenă deschisă

Taberele din PDL Constanța se confruntă la scenă deschisă

Democrat liberalii constănțeni au convocat, ieri după-amiază, o ședință a Biroului Permanent Local (BPL), eveniment care ar fi trebuit să aibă loc la sediul Organizației Municipale a partidului, acolo unde, însă, pedeliștii nu au putut intra pe motiv ca yala ar fi fost schimbată. Fapt pentru care ședința de BPL s-a mutat la sediul Organizației Județene, care a devenit astfel scena unuia dintre cele mai dure schimburi de replici între deputatul Colegiului 10, Maria Stavrositu, și președintele PDL Constanța, senatorul Mircea Banias. Ceea ce a condus la acest conflict a fost divergența de opinie dintre cei doi parlamentari pe marginea BPL-ului de ieri, dar și a Consiliului de Coordonare Local (CCL) convocat sâmbătă. Sunt sau nu aceste evenimente statutare? Sunt sau nu alegerile de sâmbătă oportune? Ședința de Birou Permanent Local convocată ieri de pedeliștii tomitani nu s-a desfășurat într-o atmosferă tocmai liniștită. Și asta deoarece, încă înainte ca evenimentul să înceapă, la sediul Organizației Județene a venit deputatul Maria Stavrositu, secretar general al Organizației Municipale, care a ținut să-i asigure pe colegii săi de partid că alegerile programate sâmbătă, respectiv Colegiul de Coordonare Local, sunt statutare, „sunt în perfectă ordine și toate documentele sunt puse la punct”. Reacția Mariei Stavrositu, candidat la șefia Organizației Municipale a PDL Constanța, vine ca urmare a faptului că liderul județean, Mircea Banias, a declarat că alegerile de sâmbătă nu sunt nici statutare, nici oportune, altele fiind, în acest moment, prioritățile partidului. În acest context, Stavrositu a precizat că, la CCL-ul de mâine, are confirmări din partea ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, dar și a deputatului Sulfina Barbu, că vor face tot posibilul pentru a fi la Constanța. Pe de altă parte, deputatul constănțean a contestat BPL-ul de ieri, susținând că nu a fost convocat în conformitate cu prevederile statutare. A fost momentul care a declanșat tensiunea între Stavrositu și Banias, acesta din urmă întrebând-o pe democrat liberală cine anume a schimbat yala de la sediul de la municipiu și precizând, totodată, că atitudinea menționată îl duce cu gândul la „vremurile de tristă amintire”. Schimbul de replici dintre cei doi pedeliști constănțeni s-a încheiat cu declarația Mariei Stavrositu, potrivit căreia nu rămâne la ședința de BPL pentru că nu a fost invitată. „Banias îmi amintește de Ceaușescu. Scena din balcon“ În continuare, însă, pe holurile Organizației Județene, Stavrositu a trecut la acuzații dure, în sensul în care a declarat că evenimentul de ieri nu a fost un BPL, ci „o întâlnire de familie și de asociați ai familiei Banias”. Catalogând-o drept „o reu-niune informală”, deputatul a adăugat că la ședință, al cărei convocator nu ar fi fost înregistrat cu cel puțin 24 de ore înaintea susținerii sale, la sediul Organizației Municipale, nu au fost invitați toți membrii BPL. Pe de altă parte, însă, tot deputatul Maria Stavrositu a mărturisit că, în paralel cu ședința de BPL, avea loc, ieri după-amiază, o reuniune neoficială a celeilalte echipe din BPL al PDL Constanța. Curioasă a fost analogia pe care deputatul Stavrositu a făcut-o în ce-l privește pe Mircea Banias: „Îmi amintește de Ceaușescu. Scena de la balcon”. „O chestiune nedemocratică și nestatutară” În replică, senatorul Banias a menționat: „Acum, ca să fiu foarte cinstit, doamna Stavrositu îmi amintește mie de alt personaj. Un personaj cu același nume, dar de alt sex”. Liderul pedeliștilor de la malul mării a adăugat însă, ulterior, că dincolo de gluma pe care a făcut-o nu este interesat de astfel de comparații: „În sfârșit, nu-mi amintește de nimeni și nu mă interesează”. Nu mai puțin important este că Mircea Banias a explicat că, în opinia sa, echipa care o susține pe Stavrositu în cursa pentru conducerea Organizației Municipale „încearcă acum o chestiune nedemocratică și nestatutară”. „Vor să forțeze alegerile la municipiu în baza unei convocări pe care președintele interimar Flo-rian Constantin a făcut-o de capul lui, fără să se consulte cu Biroul Permanent Local”, a remarcat Banias. Blestemul PDL Constanța Cât despre scandalul de ieri și despre incidentul din fața sediului Organizației Municipale, președintele Banias a menționat: „Din păcate, se întâmplă chestiuni pe care credeam că n-o să le mai trăiesc în PDL, cu încuiat sediul, schimbat broasca… Se pare că-i un blestem să trecem noi prin asemenea frământări. Eu am convingerea că se vor liniști lucrurile”. Referitor la caracterul BPL-ului de ieri, liderul Organizației Județene a specificat că ședința e statutară, la eveniment participând 15 membri, adică jumătate plus unu din numărul total al membrilor (29). Întrebat în ce mod poate afecta acest scandal imaginea partidului la Constanța, ținând cont de faptul că în această vară PDL intenționa să-și anunțe candidații pentru primăria și consiliul județean, Mircea Banias și-a exprimat regretul că astfel de incidente se întâmplă „într-o perioadă extrem de delicată și dificilă pentru partid”. Mai mult decât atât, el a apreciat că prin evenimente de genul celui de ieri „atenția e deturnată”. „Eu am spus-o de fiecare dată: interesul nostru este să găsim o alternativă la actuala conducere a orașului, la primarul Radu Mazăre, la Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean. Cred și încă sper să putem construi candidaturi care să câștige în 2012". Nu în ultimul rând, președintele Organizației Județene a PDL Constanța a subliniat: „Bănuiesc că doamna Stavrositu vrea să candideze singură, asta e singura explicație, nu vrea să aibă contracandidat”. CCL-ul de sâmbătă, anulat de BPL La finalul ședinței de ieri după-amiază, membri ai Biroului Permanent Local au dat publicității un comunicat de pesă semnat de prim-vicepreședintele Organizației Municipale, Ioan Bălan, prin care se arată că BPL a decis „anularea convocării CCL Constanța stabilită pentru data de 05.06.2010". Hotărârea a fost adoptată cu „15 voturi valabil exprimate din 15 prezenți, din totalul de 29 de membri BPL Constanța cu drept de vot”. Președintele Florian Constantin, propus în BPN pentru excludere Nu în ultimul rând, Mircea Banias a anunțat că, în cazul în care „președintele Organizației Municipale, Florian Constantin, va insista cu această convocare de CCL”, va propune în ședința de luni a Biroului Permanent Național (BPN) excluderea acestuia din partid. „Pentru modul în care Florian Constantin face lucruri nestatutare, pentru că nu-și informeză președintele de la județ și pentru că am spus că nu voi mai tolera indisciplina, voi propune excluderea sa din partid”, a conchis Mircea Banias.