Tabără pentru copiii cu dizabilităţi la Cernavodă

Tabără pentru copiii cu dizabilități la Cernavodă

În perioada 5-10 august la Cernavodă se desfășoară o tabără pentru copii și tineri cu autism, sindrom Down, tulburări locomotorii sau de vorbire. Printre participanți se numără 14 tineri cu dizabilități multiple și severe, ocrotiți în cadrul Asociației Don Orione din București, dar și copii ocrotiți în cadrul Centrului de Terapie Educațională din Cernavodă. Organizatorii acestui proiect sunt Primăria Cernavodă, Clubul Rotary din Cernavodă împreună cu asociația Save the Dogs and other Animals, Asociația Copilul Meu.În cadrul celor cinci zile, participanții vor avea ocazia să viziteze obiective turistice din localitate, dar și din Constanța. De asemenea, vor efectua și o vizită la adăpostul pentru animale Save the dogs and other animals unde vor beneficia de terapie prin echitație. Pe lângă programul de vizite, tinerii cu dizabilități vor participa și la acțiuni de ecologizare în anumite zone din Cernavodă.Obiectivul principal al acestui program este crearea unui sistem coerent care să susțină înțelegerea nevoilor tinerilor și adulților cu dizabilități. Prin intermediul acestei tabere, tinerii din București vor efectua schimburi de experiență cu micii participanți ai Centrului de Terapie Educațională Cernavodă, vor beneficia de servicii specializate, de educație specifică și activități vocaționale menite să-i pregătească pentru o viață independentă.Potrivit primarului Gheorghe Hânsă, administrația publică locală din Cernavodă le va asigura tinerilor cu dizabilități, pe parcursul șederii lor, hrană, însoțitori cât și condiții optime de cazare și transport.