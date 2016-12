Tabăra lui Ţapliuc încearcă să racoleze din susţinătorii lui Chesoi

Disputele în PNȚCD Constanța continuă

Tabăra lui Țapliuc încearcă să racoleze din susținătorii lui Chesoi

Președintele PNȚCD, filiala Constanța, Tudorel Chesoi cere membrilor partidului să se mobilizeze la maxim pentru a nu da nicio șansă celor care, în loc să facă alianța cu PNȚCD, doresc cu orice preț confiscarea partidului. El a mai precizat că, dacă ar fi acceptat să trădeze idealurile partidului și pe țărăniștii autentici, în aceste momente Aurelian Pavelescu l-ar fi ținut în brațe și l-ar fi lăudat peste tot. „Eu am preferat lupta și nu trădarea colegilor și a partidului. Am preferat lupta cu cel sau cei care întinează memoria istorică și sub-minează valorile partidului nostru. Am preferat să fiu denigrat pe nedrept, în schimb să vă spun ade-vărul. Vreau să știți că în această luptă este alături de noi Biroul Național de Conducere, legal constituit din care și eu fac parte și care ia toate măsurile pentru a dejuca planurile trădătorilor de partid. Sperăm ca în această luptă să ni se alăture toți țărăniștii adevărați. BNC va organiza un Congres al unității PNȚCD, într-un moment potrivit și tot Biroul Național va anula Congresul convocat de Pavelescu pe data de 2 noiembrie 2013, congres în care planul lui Pavelescu este acela de a coopta lideri de la IRL în funcții de condu-cere la nivel național, cu sarcina de a continua ocuparea tuturor struc-turilor de conducere din teritoriu ale PNȚCD”, a mai precizat Chesoi. El a adăugat că are încredere în membrii de partid din Constanța, chiar dacă tabăra lui Adrian Țapliuc a început să dea telefoane prin județ susținând că Țapliuc este noul pre-ședinte al partidului de la Constanța. „Micii puciști în frunte cu un lamentabil fost coleg, căruia nu merită să-i spun numele, dau telefoane în disperare, către liderii organizațiilor locale, sperând să rupă unitatea PNȚCD Constanța. Mint în fel și chip, liderii de organizații din județ, nădăjduind să obțină sprijinul unora dintre aceștia, cu scopul lor mizerabil de a realiza tranzacționarea mascată a PNȚCD-lui către Inițiativa România Liberală. Planul lor, al puciștilor, este acela de a înlocui toți liderii țărăniști de la toate nivelurile cu lideri de la Inițiativa Liberală, acest lucru însemnând, de fapt, ocuparea partidului. Deci, toți țărăniștii care am stat pe baricade ani mulți în care partidului i-a fost greu, nu vom mai conta”, a spus Tudorel Chesoi. Reamintim că, în momentul de față, în cadrul PNȚCD Constanța există o situație conflictuală, prin prisma faptului că atât Tudorel Chesoi cât și Adrian Țapliuc susțin că sunt președinți ai filialei constănțene. În aceste condiții, țărăniștii cu ștate vechi sunt confuzi deoarece „tabăra” lui Țapliuc a început să dea telefoane prin județ pentru a-i convoca la diverse ședințe. Cei mai mulți dintre ei nu admit asemenea întâlniri pe motiv că Țapliuc se intitulează președintele filialei constănțene în mod eronat, susținând că a fost numit la conducere de Aurelian Pavelescu. Astfel, țărăniștii spun că, pentru ei, singurul președinte la Constanța este cel ales prin vot democrat, adică, Tudorel Chesoi, cel care a intrat în dizgrațiile lui Aurelian Pavelescu.