Sute de pensionari părăsesc PNL pentru a susţine un independent la Primăria Constanţa

Sute de pensionari părăsesc PNL pentru a susține un independent la Primăria Constanța

Liderul pensionarilor liberali din Constanța, Eugen Cojocaru, a declarat pentru ziarul „Cuget liber” că Biroul Politic al Organizației a decis, vineri, să se retragă din PNL Constanța. Potrivit lui Eugen Cojocaru, aproximativ 500 de pensionari liberali, cu cotizația plătită la zi, își vor da demisia din partid, nemulțumiți de actuala conducere municipală și județeană. „La Adunarea Municipală am vrut să spun adevărul. Și cred că am fost cel mai sincer și față de PNL, și față de Gheorghe Dragomir, și față de Puiu Hașotti și față de Victor Manea. Dar ei au spus că eu sunt vinovatul”, a declarat pentru început Cojocaru. „L-am așteptat și pe Crin Antonescu, în care am încredere, să ne cheme să discutăm despre contestația noastră. Dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Ne-a descurajat. Noi nu putem continua cu Victor Manea”, a explicat liderul pensionarilor, făcând referire la o contestație depusă acum câteva săptămâni privind derularea alegerilor municipale din 22 mai. Eugen Cojocaru a mai precizat că, de aproximativ patru zile, au început discuțiile cu un independent pe care vor să îl susțină pentru Primăria Constanța, la alegerile locale din 2012. El a refuzat să dezvăluie, pentru moment, identitatea viitorului candidat, menționând totuși că pensionarii vor să susțină „un om serios, cu caracter”.