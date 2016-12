„Susţin provocarea lansată de Adrian Năstase”

Valeriu Zgonea:

„Susțin provocarea lansată de Adrian Năstase”

Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a afirmat că susține provocarea lansată de fostul premier Adrian Năstase referitoare la modificarea legii electorale în sensul revenirii la alegerile pe liste.„După o perioadă foarte grea pentru fostul premier al României, Adrian Năstase este împreună cu familia. Reflectându-se în fiecare moment educația solidă primită de Andrei și Mihnea, Adrian Năstase a fost așteptat de cei doi fii ai domniei sale. Dincolo de conținutul unor decizii pe care nu am dreptul să le judec, politicianul de calibru Adrian Năstase a lansat o temă la care nu am voie să nu reflectez în calitate de om politic, alegerile pe liste. Susțin provocarea lansată de fostul premier”, a afirmat Zgonea.Fostul premier Adrian Năstase a declarat joi, la ieșirea din Penitenciarul Jilava, că ar fi nevoie peste un an de alegeri legislative anticipate, care să construiască un Parlament solid.El a adăugat că ar fi nevoie de o schimbare a legii electorale și de revenirea la alegerile pe listă, astfel încât să se profesionalizeze Parlamentul.