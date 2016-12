Suspansul creşte. Iohannis amână până după Crăciun nominalizarea premierului

Suspansul crește. Iohannis amână până după Crăciun nominalizarea premierului

Suspansul privind desemnarea de către președintele Klaus Iohannis a premierului care să formeze guvernul se prelungește, după ce șeful statului a anunțat că nominalzarea va fi făcută după Crăciun.„Consultările s-au încheiat, după două zile, cu partidele parlamentare. Am avut în cursul acestor consultări două propuneri pentru poziția de prim-ministru: PSD a propus-o pe doamna Shhaideh, iar PMP pe domnul Tomac. Pe de altă parte, între timp s-a constituit o coaliție majoritară în Parlament, o coaliție formată de PSD, ALDE și UDMR. În consecință, în zilele următoare voi avea discuții pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun”, a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.Decizia președintelui Iohannis i-a luat pe pesediști prin surprindere, Liviu Dragnea pregătind deja armatele de parlamentari care să treacă rapid prin plen și să voteze noul guvern condus de Sevil Shhaideh.„Am înțeles și că dorește mai multe discuții domnul președinte, fiecare cu ritmul lui. Probabil vrea să discute mai mult cu doamna Sevil Shhaideh”, a declarat liderul PSD.Dragnea a precizat că PSD este interesat ca acest guvern să fie instalat în acest an. „Este extrem de important și eram pregătiți. Nu cred că a mai fost vreodată configurat Parlamentul. Noi eram pregătiți ca mâine, poimâine să-l votăm în Parlament. Obiectivul nostru ăsta este, să avem guvern instalat în România până la 31 decembrie. În primul rând pentru a avea un buget până la 15 ianuarie. E fundamental pentru România că 2017 să nu fie un an incomplet din punct de vedere al măsurilor de creștere economică și relaxare fiscală”, a mai spus Dragnea.Președintele PSD a precizat că toată logistica parlamentară era pregătită pentru a vota în ritm accelerat noul Guvern. „Am oarecare emoții pentru că nu s-a precizat în ce zi după Crăciun. După Crăciun este o perioada foarte lungă. În Parlament, în maxim două zile putem avea și miniștri audiați și guvernul votat. Eu am ascultat cu atenție ce a spus președintele. A menționat foarte clar constituirea unei majorități largi. N-ar avea sens să facă altă propunere pe care s-o voteze o minoritate. Vrea mai multe discuții. Pe noi ne interesează să avem guvern instalat până la 31 decembrie”, a completat președintele PSD.Nominalizarea lui Sevil Shhaideh de către PSD pentru funcția de premier a fost o surpriză și pentru pesediștii din Constanța. Asta deși Shaidehh este membru al PSD Constanța.„Nu am știut, dar am sperat. Cert este că nominalizarea ei este o surpriză frumoasă. Vă mărturisesc că un ochi plânge unul râde deoarece cel care ar fi meritat să fie premier este Liviu Dragnea, dar nominalizarea lui Sevil Shhaideh este o bucurie. O cunosc foarte bine, este un profesionist desăvârșit și un om deosebit. Muncește enorm de mult și am încredere maximă că va avea un mandat excelent”, a declarat Decebal Făgădău, președintele organizației municipale a PSD. Decebal Făgădău a mai precizat că Sevil Shhaideh este membru al organizației municipale a PSD Constanța.