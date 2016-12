Surpriză pentru primari! Atribuirea directă a contractelor, limitată

Pragurile sub care autoritățile publice pot încredința direct contracte scad în noul pachet de norme, care ar putea intra în vigoare anul viitor.Pachetul de legi privind achizițiile publice urmează să intre în dezbatere parlamentară în curând. Varianta rezultată în urma dezbaterii publice a fost pusă deja pe site-ul Ministerului Finanțelor și include o prevedere care scade pragul sub care contractele sunt atribuite direct, ceea ce ar putea conduce la scăderea drastică, în viitor, a contractelor pentru care nu se mai organizează licitație.Astfel, dacă prevederile actuale permit autorităților să atribuie direct contracte dacă acestea sunt mai ieftine de 30.000 de euro, în cazul bunurilor și serviciilor, și 100.000 de euro, în cazul lucrărilor, prin noua lege aceste praguri sunt reduse, ceea ce înseamnă că valoarea contractelor atribuite direct scade.„Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 66.259,5 lei (circa 15.000 de euro), respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 265.038 lei (circa 60.000 de euro)”, se menționează în proiectul publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe.