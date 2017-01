Surpriză în PPDD Constanţa. Consilierul judeţean Ion Radu s-a predat PSD-ului

Surpriză în PPDD Constanța. Consilierul județean Ion Radu s-a predat PSD-ului

Consilierul județean Ion Radu de la PPDD Constanța și-a dat demisia din partid si s-a înscris în PSD. Sursele noastre susțin că acesta a plecat, deocamdată, singur din partid însă este posibil ca, în scurt timp, și alți membri ai PPDD Constanța să treacă la PSD Constanța.Contactat telefonic, Ion Radu a confirmat că a semnat adeziunea la PSD Constanța în cursul zilei de vineri.„Am făcut acest pas fiind o alegere politică. Din opoziție nu-mi puteam promova ideile și proiectele. Profit de ocazie și le mulțumesc celor de la PPDD alături de care am colaborat foarte bine și alături de care am obținut rezultate politice foarte bune. Mărturisesc că sunt de doi ani și jumătate în opoziție și nu am reușit să-mi promovez proiectele, ceea ce mă făcea să simt că sunt într-un con de umbră”, a declarat consilierul județean Ion Radu.