Surpriză de proporţii la Mangalia. Îşi ia Iorguş revanşa în faţa lui Cristian Radu?

3

un nu pentru Iorgus

Ai facut jaf in Mangalia conule Iorgus. Dupa tine potopul. A venit finul Tusac si ne-a tinut in frig. Acum cat de cat baiatul asta caruia voi ii spuneti jumi-juma a salubrizat orasul, ne-a furnizat caldura, ne-a scapat de haitele de caini si altele pe care locuitorii de buna credinta le observa, vine Iorgus si spune ca trebuie sa ne luam Mangalia inapoi. Hai sa fim seriosi! Stie cineva, unde si cine a fugit cu Mangalia? Eu zic sa fim atenti la lista de consilieri. Din cate am vazut prin presa problema orasului sunt consilierii nu primarul. De ce sunteti atat de ticalosi si va opuneti unor proiecte care scot Mangalia din Kitch-ul si mizeria lasata mostenire de voi cei cel contestati?