SURPRIZĂ / Adrian Manole, candidatul PDL pentru Primăria Constanţa?!

SURPRIZĂ / Adrian Manole, candidatul PDL pentru Primăria Constanța?!

Democrat-liberalii din județ nu mai au răbdare ca Biroul Permanent Național al PDL să valideze candidaturile pentru cele mai importante două funcții la nivelul județului Constanța și au început să tragă sfori înafara sediului partidului. Până mai ieri, pedeliștii din Constanța stabiliseră ca propuneri pentru Consiliul Județean Constanța pe actualul prefect, Claudiu Iorga Palaz iar pentru Primăria Constanța pe actualul președinte al PDL Constanța, Christian Gigi Chiru.Nerăbdători, în cursul zilei de duminică, anumiți primari și parlamentari PDL s-au întâlnit pentru a pune la cale candidaturile pentru alegerile din data de 10 iunie. Cu toate că PDL Constanța are un sediu nou-nouț, întâlnirea nu a avut loc aici, ci într-o altă clădire publică. Mai mult, surse din cadrul partidului spun că totul s-a făcut fără știrea actualului președinte al PDL Constanța, Christian Gigi Chiru.Secretomania este de înțeles, din moment ce, în cadrul întâlnirii s-a luat în discuție o posibilă nevalidare a candidaturii lui Christian Gigi Chiru la Primăria Constanța din partea BPN.În acest context, s-a luat în calcul un înlocuitor, în persoana democrat-liberalului Adrian Manole. Așadar, rămas cam pe dinafara partidului după ce, în luna martie a anului trecut, a pierdut funcția de prim-vicepreședinte a Biroului Permanent Județean, Adrian Manole ar putea reveni pe baricade. Referitor la această întâlnire de „taină”, Chiru a declarat pentru Cuget Liber că nu are cunoștință despre așa ceva. „Știu că toate hotărârile se iau la sediul partidului, ce fac ei în timpul liber nu mă interesează și nici nu cred că este așa important”, a spus Chiru.La rândul lui, Adrian Manole a confirmat atât întâlnirea de la care a lipsit președintele Chiru, cât și faptul că a fost propus pentru funcția de primar, însă el spune că propunerea a fost făcută mai mult în glumă.„Este adevărat că ne-am întâlnit pentru a pune la punct anumite strategii legate de alegerile locale. De la întâlnire a lipsit președintele Chiru. Totodată, s-a luat în discuție faptul că Biroul Permanent Național al PDL ar putea să nu valideze candidatura lui Gigi Chiru și atunci, unul dintre primari m-a propus pe mine ca și candidat la Primăria Constanța. A fost mai mult sub formă de glumă. Vreau să spun că nu sunt interesat de o posibilă candidatură. Dacă doream așa ceva îmi depuneam singur candidatura”, a declarat Adrian Manole pentru Cuget Liber. Adrian Manole are 54 de ani, este necăsătorit și are doi copii. Este de profesie inginer iar în momentul de față este director la Sucursala Zona Liberă Administrația Porturilor Maritime Constanța. Este membru PDL din anul 1990. De-a lungul activității politice a deținut mai multe funcții. A fost deputat în legislatura 1990-1992, primar al Municipiului Constanța în perioada 1990-1991, europarlamentar. Ultima funcție pe care a deținut-o în cadrul filialei constănțene a fost cea de prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, funcție pe care a pierdut-o în urma alegerilor din luna martie a anului trecut.