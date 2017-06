Supraimpozitare pentru clădirile neîngrijite. Cine apare pe lista ruşinii, la Constanţa

3

Lumea Noua

Spuneam ca Lumea Noua a fost descoperita in numai 2 luni si 9 zile.Spre deosebire de Cristofor Columb,pesedeii a descoperit "sapunul" in 28 ani.Ma rog,asa cred eu.Ca l-am auzit pe Fagadau,azi dupa un sfert de secol,strigand "Băăă paduchiosilor...vă amendeezzz...va taxezzz...băăă,daca nu va spalati ! " Orasul Constanta ,fost Tomis,a suferit de-a lungul istoriei mai multe invazii barbare si distrugeri.Ultima invazie barbara a fost cea a triburilor fesenisto-pesediste de la sfarsitul secolului XX.Triburile astea au navalit in Dobrogea de undeva din Ferentari si tinutul Ploiesti.Nici in WW 2 nu au existat atatea distrugeri pe cate au facut barbarii astia de azi.Si totusi as vrea sa stiu,stimata doamna Carmen Mocanu,as vrea sa stiu ce amenda trebuie sa plateasca Primaria pentru Cazinou care sta in ruina de 25 de ani ? As vrea sa stiu ce amenda,ce impozit isi trage Primaria pentru "scheletii" lui Mazare(constructiile neterminate) din Peninsula de pe str. Traian sau de pe aiurea ? Turismul lu' peste.