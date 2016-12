„Suntem un proiect politic serios, de aceea vin oamenii în UNPR“

1

inventatorul brandului

Cine are puterea sa citeasca declaratia lui Oprea fara sa se tina de nas,este un om curajos.Sa lamurin mai intai cine este acest Oprea.Este un fost ofiter de intendenta (adica de ață ) promotie 1983 care devine in 1990 ofiter de justitie militara dupa absolvirea la dara frecventa a Facultatii de Drept si avansat imediat la comanda celor doua hoteluri ale armatei din Neptun.In 1993 este trecut in rezerva,la cerere cu gradul de maior. Dupa 7 ani (2000) este reactivat cu gradul de colonel,iar in 2001 este avansat la gradul de general de brigada.In 2003 este avansat la gradul de general de divizie si trecut in rezerva devenind prefect al capitalei.In 2008 si 2009 obtine gradele de general locotenent si general de armata pe criterii pupincuriste.Acesta este generalul de carton care a inventat brandul.De ce vine lumea gramada la el? Ca sa se scoleasca in arta politicianista a tradarii, a navetismului politic si al oporftunismului.Vin la el indivizi de teapa lui,atrasi de mirosul acestui fecaloid politicianist.Retinem din expunerea agramata a acestui semidoct ca e de stanga deoarece are sediul in str.Kiseleff despre care suntem sigur ca habar n-are cine a fost.De fapt locul lui nu putea fi decat alaturi de hotul Ponta-copy si de KKR parveniti in politica la fel ca Oprea.Cititi ultimele doua randuri ale articolului si va veti convinge in mana cui sta soarta noastra,cu precizarea ca fraierii suntem noi si o meritam cu prisosinta..Dati navala frati romani in curte la Kiseleff sa-i vedeti " brandul" lui Oprea