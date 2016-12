„Suntem în afara riscurilor de derapaj”

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri seară, că România nu va mai trage ultima tranșă de la FMI, de un miliard de euro, dată fiind evoluția economică, precizând că va fi trasă doar tranșa de la UE. „În discuțiile de ieri, am constatat că evaluările României și ale Fondului coincid. Prima expresie care poate fi utilizată ar fi că acordul pe doi ani cu cele două instituții s-a încheiat cu succes. După evaluările încheiate, pot afirma că s-au creat condiții pentru a se trece la o creștere economică. Știu că unele măsuri au fost extrem de dureroase pentru oameni. Nici eu, nici guvernul, nu am luat aceste măsuri cu plăcere. Măsurile au fost absolut necesare”, a declarat Traian Băsescu. El a mai spus că acum suntem în afara riscurilor de derapaj, suntem în afara zonei de risc economic iar cel mai important obiectiv este consolidarea macroeconomică. Șeful statului a precizat, printre altele, că obiectivele noului program economic sunt în concordanță cu politica UE. „Nu mai tragem ultima tranșă de la Fondul Monetar Internațional, dar o tragem pe cea de la Uniunea Europeană, necesară pentru acoperirea deficitului bugetului de stat. Acordul este pe 2 ani. Este un acord care are obiective pe termen mediu. Lansează o viziune de modernizare a statului și materializarea obiectivelor nu se poate face într-un an. Este un acord de precauție prin care România are la dispoziție 5 miliarde de euro”, a mai spus Traian Băsescu.