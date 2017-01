Sunt singurul candidat care îl poate învinge pe Victor Ponta

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Călin Popescu Tăriceanu, candidatul PLR la Președinție, a declarat, azi, la Sibiu, că este ”singurul candidat care îl poate învinge pe Victor Ponta”, susținând că liderul PNL, Klaus Iohannis, aflat pe locul doi în sondaje, ”este în scădere”, din cauza problemelor pe care le are cu justiția.Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, sâmbătă, într-o conferință de presă la Sibiu, că este singurul candidat care îl poate învinge pe Victor Ponta, deoarece Klaus Iohannis pierde încrederea oamenilor."Sunt singurul candidat care îl poate învinge pe Victor Ponta. Mai mult de atât, ultimele sondaje indică faptul că Ponta, care are avantajul de a fi și premier, este favorit pentru a intra în turul doi. Pe locul doi este Iohannis, dar ceea ce se întâmplă cu Iohannis este o scădere rapidă de susținere din cauza problemelor pe care le are cu justiția, mă refer la dosarul cu ANI, și sigur că cetățenii își pierd încrederea”, a spus Tăriceanu.Acesta a precizat că și colegii lui Iohannis din ACL își pierd încrederea și sunt puși într-o "situație delicată”, scrie Mediafax.