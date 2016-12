"Sunt sigură că președintele va avea o propunere de premier distinctă de cea a PSD"

1

Pentru d-na Gorghiu

D-na Deputat,Co-presedinte PNl,Dr an drept,nu va face placerea,sa raspundeti pe ce criteri a-ti mers la alegerea Infractorului Boroianu Robert Aurel din parte PNL pentru primar al Constantei,va faceti ca nu antelegeti,nu pricepeti sau nu aveti de unde sa alegeti, numai din Hoti si Infracatori.Ca ata e meritul dvs PNL a schimba fata Constantei si ajutati cetateni sa le mearga bine.A-ti avut recomandari tot de cetatean a verifica furaciunile si fraudele facute de aceesti hotii de la Gepeto an frunte cu Magnatul Boroianu R.A.care sunt de 7-8 ani la mapa IPJ si Parchetul C-ta cu recomandare la d-na Prc Aldina Florea,Puiu Zarafina, daca doriti si aveti interese pentru cetateni Constantei le puteti gasi si la DNA sau SRI sau totusi daca sunteti Ortodoxcsi cu adevarati le puteti gasi si la manastire sfantului Arseniei Boca,Mostele Sfintei Paraschiva daca nu le ascuns PS Daniel.D-na Alinuta numai credeti poporul prost si cautati an continuare s-al prostiti nu va sta an caracter de modul cum dati la Tv.Nu vedeti ca strada striga sa va fie Rusine.