Maria Stavrositu:

„Sunt pregătită să îmi asum responsabilitatea pentru Colegiul 4 Senat”

Aflat la primul mandat în Parlamentul României, deputatul Maria Stavrositu susține că a câștigat experiență politică în toți acești ani, motiv pentru care, la alegerile din 9 decembrie, candidează pentru un nou mandat. De data aceasta de senator în Colegiul 4. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber”, Maria Stavrositu a vorbit despre realizările sale și planurile de viitor.- Se încheie, în curând, mandatul dumneavoastră de deputat. Ce ați făcut în acești patru ani pentru Constanța?- Au fost patru ani grei, în care constănțenii au suferit mult, au fost dezamăgiți, au simțit din plin efectele crizei economice, amplificate de indecizii sau decizii proaste ale celor care au condus și conduc România. În ceea ce mă privește, am considerat mereu că cel mai important lucru este să-mi fac datoria față de cetățenii pe care îi reprezint. În vremuri grele, trebuie să te ocupi de siguranța zilei de mâine a oamenilor. Să fie siguri că își primesc salariile, să fie siguri că își primesc pensiile, să fie siguri că au unde să se trateze dacă, Doamne ferește, se îmbolnăvesc, să fie siguri că nepoții sau copiii sunt în siguranță la școală sau la grădiniță, să fie siguri că au un acoperiș deasupra capului și că au căldură iarna. Am fost mereu de partea legilor care au dat constănțenilor această siguranță, chiar dacă economia a mers prost și nu am prosperat prea mult în acești ani. Dar cea mai importantă parte a activității mele s-a desfășurat printre constănțenii mei și pentru ei. Am sprijinit direct amenajarea și recondiționarea multor școli, grădinițe și biserici. Am susținut activ campaniile antidrog. Într-un cuvânt, am avut grijă de oameni. Asta m-a preocupat cel mai mult. De asemenea, toată activitatea mea la nivel european a fost orientată tot spre Constanța. Am adus la Constanța conferințe europene importante și am reușit să fac Constanței mulți prieteni în Europa.- Ați fost deputat, de ce candidați acum pentru funcția de senator?- Cred că cel mai important câștig pentru mine, în acești ani, a fost că am putut cunoaște mai bine constănțenii și problemele lor. Eu sunt constănțeancă, născută și crescută aici, toată familia mea e aici. Dar ajungi să cunoști mai bine oamenii din jurul tău când lucrezi cu ei și pentru ei. Acum, cred că am ajuns la maturitatea necesară să pot ajuta la identificarea și rezolvarea problemelor dintr-un colegiu mai mare - știți că un colegiu de senator e mai mare decât un colegiu de deputat. Cu alte cuvinte, voi lucra cu și mai mulți oameni decât am lucrat până acum. Sunt gata să îmi asum o responsabilitate și mai mare decât cea pe care am avut-o până acum și am dus-o la bun sfârșit. - La Constanța, cei mai mulți oameni votează PSD. De ce v-ar vota pe dumneavoastră? - Sunt, acum, mai matură și mai înțeleaptă, pentru că în acești patru ani am lucrat cu și pentru constănțeni. Am învățat mult de la constănțeni. Astfel, am înțeles bine că sistemul actual al partidelor din România aduce mai mult rău decât bine oamenilor. E bine să avem democrație, partide, candidați și alegeri. Dar problemele oamenilor, ameliorarea vieții lor de zi cu zi nu o pot realiza partidele. Nu partidele ajută oamenii, ci oamenii ajută oameni. Partidele au devenit un fel de ascunzători ale unora care vor funcții, dar nu vor să se știe bine cine sunt. Ca mai toți oamenii din țara asta, am avut și eu experiența mea amară cu partidele politice. Dar, eu sunt un om care e dator să ajute pe semenii săi. Sunt o constănțeancă foarte atașată de Constanța. Aici trăiesc de-o viață părinții mei, soțul meu, fratele meu, aici îmi cresc copiii, aici e casa mea. Partidul meu e Constanța. - Cum credeți că o să fie campania electorală cu contracandidații dumneavoastră? - Din punctul meu de vedere, campania electorală are rostul de a informa cetățenii cu privire la cine sunt și ce au de gând să facă cei care candidează. De aceea, am invitat public pe ceilalți candidați să ne întâlnim în două dezbateri publice, pe 23 noiembrie și pe 6 decembrie, în care să discutăm, în fața constănțenilor, despre problemele lor și să propunem, fiecare, soluțiile la care ne gândim. Așa e corect, așa e util și, mai ales, așa e democratic. Constănțenii habar nu au, de pildă, ce cred ei despre rețeaua de grădinițe din oraș sau despre prețul imens al gigacaloriei ori despre clasa pregătitoare sau despre port. Acestea sunt doar niște exemple de probleme pe care trebuie să le discutăm în fața constănțenilor pentru ca ei să decidă cine îi poate reprezenta și ajuta mai bine. După ce am lansat public această invitație, nici măcar n-au avut bună voința să răspundă. Nu-i frumos să nu răspunzi la o invitație. E o dovadă de aroganță. Eu cred, totuși, că se mai gândesc. Eu aștept. Și reiterez, acum, invitația mea la dezbatere. Nu sunt în conflict cu niciunul dintre ei, dar nu sunt nici prietenă cu vreunul dintre ei. Și nici nu pot fi. Îi privesc ca pe contracandidații mei în aceste alegeri. Important este ce cred constănțenii despre ei și despre mine, și nu ce cred eu despre ei.- Se spune că politica e lumea bărbaților. De ce ar vota constănțenii o femeie în colegiul senatorial 4? - Indiferent de faptul că sunt femeie și contracandidații mei sunt bărbați, eu sunt mai dedicată constănțenilor și intereselor lor. Sunt o natură altruistă, mă interesează mult soarta celor de lângă mine. Nu sunt atât de bogată ca ei. Dar nu cred că bogăția trebuie să fie un criteriu în alegerea unui politician. Nu am la dispoziție mașinăriile de partid useliste și pedeliste, ca ei. Dar eu nu cred că oamenii trebuie să aleagă după culoarea politică a partidului, fără să vadă la ochi omul, fără să-l cunoască, să-l întrebe și să-l asculte. Eu nu am afacerile lor, ascunse sau nu, vinovate sau nu - e treaba lor, să răspundă în fața legii! Dar nu învârtelile vorbesc despre omul care poate să rezolve problemele celorlalți. Eu dau acum socoteală pentru tot ceea ce am făcut în acești patru ani ca deputat și cred că faptele mele mă recomandă să merg mai departe. Nu banii, nu partidele. Faptele mele vorbesc despre mine. În plus, e un avantaj că sunt femeie. Eu știu ce înseamnă familia, educația copiilor și grija pentru bunici sau pentru rudele mai în vârstă. Eu știu cât e de important să mergi la Biserică și cât e de important să mergi la școală. Eu știu ce înseamnă să gospodărești o casă și, după patru ani de deputăție, știu ce înseamnă să gospodărești o parte din acest oraș. Știu bine ce înseamnă să gospodărești zona centrală și Peninsula, Faleza Nord - Tăbăcărie, cele trei Tomisuri și Tomis Nord și Palazu Mare. Oamenii din aceste cartiere sunt cei mai importanți, iar eu, o femeie, fiică, soție și mamă, știu ce trebuie făcut ca să ținem familiile împreună în aceste cartiere, să avem o viață sigură împreună.- Am văzut pe profilul dumneavoastră de Facebook poze de la meciurile de fotbal. De unde până unde? - Microbistă sunt de mică. Am făcut sport, am făcut baschet la Școala Sportivă. Pe vremea aia, mergeam cu toată echipa la meciuri, să facem galerie Farului. Eram clasa a III-a în 1982, când l-am văzut pe Hagi jucând primul lui meci pentru FC Farul. Pentru noi, Hagi a devenit o religie... Acum, de când cu implicarea lui Hagi în Viitorul și construcția asta care este Academia de Fotbal, simt că tot orașul ar trebui să susțină această echipă pentru tot ce-a făcut Hagi pentru Constanța și pentru fotbalul românesc. Iar Hagi, al cărui nume este sinonim cu performanța, nu ne va dezamăgi nici de data aceasta.