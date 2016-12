"Sunt hotărât să devin primul primar penelist al oraşului Constanţa"

Robert Boroianu:

"Sunt hotărât să devin primul primar penelist al orașului Constanța"

Președintele interimar al PNL Constanța, Robert Boroianu, a anunțat astăzi, pe pagina sa de Facebook, că este hotărât să devină "primul primar penelist al orașului Constanța". Boroianu a precizat că va exista o competiție internă în partid pentru desemnarea candidaturii la Primăria Constanța, competiție în care și-a anunțat astfel înscrierea."Sunt pregătit să particip la o competiție internă în cadrul partidului și sper să îndeplinesc condițiile stabilite de partid pentru a fi candidatul PNL în cursa pentru Primăria Constanța.Nu sunt însă adeptul gesturilor pentru o zi și de aceea am considerat că este nevoie mai întâi să-mi consolidez o echipă, să cunosc municipalitatea și problemele ei, să-mi pregătesc un proiect pe baza căruia să lucrăm. Acesta este și motivul pentru care până la acest moment nu am pus accentul pe notorietate, ci pe construcție.Prin proiectul nostru vrem să le oferim constănțenilor soluții concrete pe perioade îndelungate. Trebuie să renunțăm la metodele de moment pentru rezolvarea problemelor constănțenilor, avem nevoie strategii elaborate și pertinente pentru o construcție reală și de durată în municipiul Constanța, care să conducă la dezvoltarea orașului nostru și bunăstarea constănțenilor.Sunt hotărât să devin primul primar penelist al orașului Constanța și pentru asta, am nevoie de încrederea și de susținerea dumneavoastră!", a declarat Robert Boroianu pe pagina sa de Facebook.