Primarul Valentin Vrabie:

"Sunt hotărât! Candidez la Primăria Medgidia"

„Este candidatul preferat de locuitorii din Medgidia. Oamenii de aici știu ce a făcut el pentru comuna pe care o conduce și de aceea îl vor la Primăria Medgidia, pentru a pune orașul pe picioare, lucru pe care, cu siguranță, l-ar face dacă ar accepta să candideze la Medgidia”, au precizat sursele noastre.La rândul său, șeful administrației publice din Peștera, independentul Valentin Vrabie, spune că are cunoștință despre sondajele care îl dau favorit și, dacă în 2012 a refuzat să candideze la Medgidia, acum este hotărât.„Da, sunt hotărât! Candidez la Primăria Medgidia. Consider că sunt capabil ca ceea ce am realizat în comuna Peștera să fac și în altă parte pentru mai mulți locuitori. Practic, candidatura mea face parte dintr-un proiect mult mai amplu prin care îmi doresc ca administrațiile locale să fie scoase de sub jugul politic. Astfel, eu alături de mai multe persoane care ne dorim independența în administrația publică locală vom candida simultan ca independenți la diverse primării din jurul municipiului Medgidia. Vom face Alianța Pentru Administrație și ceea ce s-a realizat în comuna Peștera se va realiza în toate aceste localități dacă vor câștiga independenții. Eu voi candida la Medgidia, iar ceilalți, ale căror nume vor fi făcute cunoscute la momentul potrivit, vor candida la primăriile Ciocârlia, Cobadin, Peștera, Aliman, Cernavodă, Saligny, Mircea Vodă, Tortoman, Siliștea, Cuza Vodă și Castelu”, a declarat pentru „Cuget Liber”, primarul independent Valentin Vrabie.În urmă cu câteva luni, primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, împreună cu aleșii locali, a decis să reducă tariful la serviciul public de alimentare cu apă. Astfel, un metru cub de apă costă 90 de bani. Edilul susține că acest lucru a fost posibil datorită investițiilor realizate prin automatizarea serviciului de alimentare cu apă, care este în administrarea directă a Primăriei Peștera. El a explicat că reducerea costului apei face parte dintr-o strategie amplă de susținere a cetățenilor din comună.Localnicii din Peștera mai beneficiază, printre altele, de serviciul de salubritate gratuit, internet și wifi gratuit, iar primăria susține toate cheltuielile elevilor și studenților.Comuna Peștera are peste 3.500 de locuitori, iar de când conducerea administrației publice locale a fost preluată de primarul Valentin Vrabie, prin investițiile realizate aici, comuna a ajuns să fie cunoscută în toată țara, în mod special pentru grija deosebită pe care aleșii locali o au față de cei mai mici despre care spun că reprezintă „viitorul comunei”.Astfel, anul trecut, de „Ziua Copilului”, 500 de copii din comună au primit în dar biciclete, iar anul acesta, cu aceeași ocazie, au primit câte o tabletă. În plus, în fiecare an, elevii claselor a VIII-a din comuna Peștera petrec pe cinste la banchetul de sfârșit de an oferit de administrația publică din localitate.În altă ordine de idei, și cadrele didactice care se preocupă de educația elevilor din comuna Peștera sunt răsplătite pentru munca lor.Mai exact, de când în fruntea comunei a fost ales Valentin Vrabie, cadrele didactice împreună cu familiile lor merg, o dată pe an, într-un scurt concediu oferit de administrația publică locală.Pe de altă parte, grija administrației publice locale din comuna Peștera pentru tineri este recunoscută. În acest sens, la împlinirea vârstei de 18 ani, toți tinerii din comună primesc câte trei sute de lei.Totodată, evitarea abandonului școlar este una din prioritățile edilului din Peștera. Drept urmare, la începutul anului școlar, familiile celor care au copii primesc între 400 și 800 de lei pentru cumpărarea de rechizite.Mai mult, elevilor care fac naveta la liceu li se decontează abonamentele.