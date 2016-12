„Sunt foarte pregătit să predau mandatul”

Președintele Traian Băsescu a declarat, în urmă cu puțin timp, la Curtea Constituțională (CCR), că este pregătit să predea mandatul de șef al statului noului președinte ales Klaus Iohannis și că va fi la dispoziția acestuia până pe 21 decembrie pentru orice "transfer de informație"."Mă bucur că a venit și ziua asta. Sunt foarte pregătit să-l predau ( mandatul — n.r). Vom stabili un proces de derulare a tranziției în care consilierii mei stau la dispoziția viitorilor consilieri ai dlui Iohannis, iar eu la dispoziția domnului președinte Iohannis până pe 21 decembrie pentru orice transfer de informație", a declarat Băsescu, la CCR, unde urmează să înceapă ceremonia de validare în funcție a președintelui ales Klaus Iohannis.Întrebat dacă are emoții cu acest prilej, Băsescu a răspuns că nu: "Am sentimentul că se încheie o perioadă în care am fost extrem de onorat să îndeplinesc această funcție, dar care trebuie transferată democratic către președintele ales al românilor".Curtea Constituțională a României a confirmat vineri, cu unanimitate, rezultatele alegerilor prezidențiale și a validat alegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte.