„Sunt fericită că tinerii vor avea un loc unde să desfăşoare activităţi specifice vârstei lor“

"Greselile trecutului bantuie inca prezentul si va mai curge multa apa pe Dunare pana cand lucrurile vor intra pe un fagas drept. Si pt ca lumea rea se intreaba de ce anul acesta nu s-a sarbatorit Ziua Copilului,vreau sa v-a explic astfel: D-nul Muresan a initiat un proiect,cu fonduri europene,in vederea modernizarii Caminului Cultural.In acest scop, s-a realizat proiectul tehnic ce nu este sustinut de proiectul economic.Altfel spus,nu au fost incluse in proiect anumite cheltuieli ce privesc considerabile cantitati de materiale pt constructie.Ca si cand nu era suficienta aceasta anomalie,fostul edil,parca anticipand ce urma sa se intample,si-a luat angajamentul(fara sa adopte un proiect de hotarare,deci fara sa consulte Consiliul Local,ceea ce este un abuz pt cetatenii localitatii,dar si o mare prostie) ca Primaria sa suporte aceste cheltuieli suplimentare ce se ridica in prezent la suma de 7 miliarde(bani vechi).In caz contrar,lucrarile se sisteaza si Primaria va plati toata investitia facuta pana in prezent. Multumim D-nului Muresan ca ne-a impartasit vasta sa experienta administrativa,profilat exclusiv pe falimentari si pt proiectul "dat la cheie"(cum spunea PUPIN....),iar pe aceasta cale vreau sa-l informez ca sunt multe persoane ce ar dori sa-i dea...cateva suge-stii.... In concluzie,anul acesta nu a existat posibilitatea financiara de a sarbatorii alaturi de cei mici, pt ca d-nul Muresan,in stilu-i propriu,a reusit sa anihileze sansa copiilor de a se bucura de ziua lor. P.S. Ma bucur sa aflu ca OFILITA doreste sa-si diversifice dieta...La banalul meniu fecaloid vrea sa adauge si niste mici, la ziua comunei,daca se va desfasura... Poate se alatura si d-na Umiran,ca tot ii da like-uri,chiar daca nu ii plac micii fiind obisnuita cu ciolanul..."ESTE CUTATUL DOAMNEI PTIMAR DE SAPTAMANA TRECUTA CU PRIVIRE LA INVESTITIA CU CARE AZI SE MANDRESTE