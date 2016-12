"Sunt dezgustat de tot ceea ce se întâmplă în administraţie"

Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti:

"Sunt dezgustat de tot ceea ce se întâmplă în administrație"

Alegerile de anul viitor vor aduce schimbări importante în administrația județeană. Problemele cu justiția, statutul intern al partidelor sau pur și simplu opțiunea personală sunt motivele pentru care nume cu notorietate din administrația județeană nu se vor mai regăsi pe liste. Unul dintre primarii care stau pe gânduri dacă mai este cazul să candideze este și cel al comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti.„Nu știu dacă voi mai candida. Sunt dezgustat de tot ceea ce se întâmplă, de felul în care suntem tratați ca primari. Am ajuns să șteargă toți cu noi pe jos. Autoritățile publice au ajuns cârpe. Sunt atât de dezamăgit că nu ne bagă nimeni în seamă, toți ne fac escroci, infractori, dar nimeni nu probează aceste vorbe. Suntem băgați toți în aceeași oală și asta nu este normal. Te lupți cu morile de vânt pentru orice proiect, iar oamenii nu știu că alții îți pun piedici atunci când vrei să realizezi ceva pentru comună. Ei au impresia că primarul este singurul răspunzător și, atunci, pe bună dreptate, când vezi cum suntem tratați, te gândești dacă mai este cazul să candidezi sau nu. Am momente în care îmi este rușine de oameni, pentru că, uneori, am senzația că nu voi reuși să duc la bun sfârșit un proiect pe care l-am promis. Se pun atâtea piedici, încât îți vine să te dai bătut. Dar nu pot, pentru că le-am promis oamenilor și eu sunt un om de cuvânt. Încă mă mai gândesc dacă se merită să mai candidez la anul, pentru că singura satisfacție a mea, ca primar, este să rămână ceva în urma mea. Sper, totuși, ca ceva să se schimbe în bine, să ne putem face datoria față de cetățeni”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti.De altfel, primarul din Poarta Albă are și motive să fie supărat, deoarece, în 2013, a fost pus în situația de a se adresa instanțelor de judecată în urma unei decizii a fostului prefect Eugen Bola pe care a considerat-o un abuz. Practic, în urmă cu doi ani, Vasile Delicoti a primit din partea Prefecturii Constanța ordinul de încetare a mandatului semnat de prefectul Eugen Bola. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că Delicoti a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI). Cu toate acestea, edilul din Poarta Albă a considerat că reprezentantul Guvernului în teritoriu a comis un abuz în serviciu și s-a adresat instanței de judecată. În cele din urmă, Delicoti a avut câștig de cauză și a revenit la conducerea administrației publice din Poarta Albă, însă experiența neplăcută prin care a trecut i-a ridicat multe semne de întrebare.În altă ordine de idei, unul dintre proiectele pentru care a luptat nespus de mult să fie realizat este cel referitor la reabilitarea școlii din comună. În acest context, primarul Vasile Delicoti spune că, începând cu anul școlar 2015/2016, elevii comunei Poarta Albă vor învăța într-o nouă unitate de învățământ ce se va ridica la standarde europene. „În momentul de față, se lucrează la finisaje, apoi urmează licitația pentru dotări. Avem o întârziere de o lună față de termenul inițial, deoarece au fost schimbate normativele și a trebuit să modificăm și noi proiectul inițial. Cu toate acestea, sperăm ca în septembrie să fie totul gata, iar elevii noștri să aibă o școală nouă la standarde europene”, a declarat, ieri, primarul Vasile Delicoti.Edilul a spus că proiectul ce vizează reabilitarea și extinderea școlii cu clasele I-VIII din localitate se află în lucru încă din anul 2009, însă procedurile greoaie, dar și faptul că, la un moment dat, a fost suspendat din funcție au făcut ca acest lucru să întârzie atât de mult.