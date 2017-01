"Sunt convins că PNL Constanţa poate reveni şi mai puternic"

Deputatul Robert Boroianu:

"Sunt convins că PNL Constanța poate reveni și mai puternic"

Deputatul liberal, Robert Boroianu, a făcut o declarație de presă în contextul divergențelor care au loc în Partidul Național Liberal și susține că PNL are nevoie, mai mult ca niciodată, de unitate și încredere, de „forța și priceperea” fiecărui membru de partid.„În vremuri în care democrația și instituțiile statului sunt amenințate de demersurile PSD din Justiție, PNL are datoria față de toți românii de a face scut în jurul valorilor și libertăților acestui popor. De aceea, surprinzătoare mi se par atacurile și derapajele anumitor colegi din partid, care deturnează atenția publică de la adevăratele probleme și provocări politice din această perioadă spre certuri inutile și artificiale. Îi asigur însă că, într-un mod democratic și transparent, vor avea ocazia să-și impună proiectele și idealurile liberale așa cum își doresc, în urma competiției electorale din interiorul organizației”, a spus deputatul Robert Boroianu.El a explicat că, în scurt timp, în PNL Constanța vor avea loc alegeri interne pentru toate funcțiile de conducere, alegeri la care poate participa orice liberal.„Libertatea de exprimare și dezbaterea de idei au fost tot timpul principii ce au guvernat viața politică liberală și nu vom renunța la acestea indiferent de contexte și condițiile politice. Sunt convins că PNL Constanța poate reveni și mai puternic, fiindcă are toate resursele și oameni competenți. Trebuie să stăm uniți și să dovedim multă responsabilitate. Să oferim oamenilor și societății românești acea ancoră necesară pentru a stabiliza țara în fața asaltului PSD și ALDE împotriva statului de drept. Opoziția este o responsabilitate enormă în aceste vremuri și trebuie să le oferim românilor de bunăcredință speranță și motive că lupta împotriva demagogiei și populismului nu este pierdută.Pentru oamenii aceștia, pentru cei care mai cred în valorile și principiile democrației și statului de drept, noi, liberalii, avem obligația să fim uniți și puternici, avem obligația să punem umărul la clădirea unui nou început”, a mai transmis parlamentarul liberal constănțean.