Subvenţia la căldură a încins spiritele în USL Constanţa

3

nedumerire

Mai fratilor, am si o nedumerire?!Vad ca s-a marit iarasi cota alocata subventiei pt caldura , de care vor beneficia si cei cu venituri de 1800 lei.Pai nu inteleg?!banii astia se dau din banii constantenilor, nu? si atunci de ce nu beneficiaza toata lumea???!!! eu am centrala proprie pe gaze pt care am fost nevoit sa fac imprumut la banca(locuiesc la ultimul etaj al uni bloc si n-aveam caldura, asa c-am fost nevoit sa fac asta), am un venit de 800 lei pe luna si nu primesc nimic.pai cum vine asta?!nu inteleg!! explicati-mi si mie va rog!