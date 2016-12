Subprefectul Ersun Anefi a demisionat. Pe cine a propus UDTTMR

Guvernul României urmează să numească o altă persoană în funcția de subprefect al județului Constanța, după ce Ersun Anefi, de la UDTTMR, și-a înaintat demisia.Președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), Gelil Eser-ghep, a anunțat, încă de luna trecută, în cadrul unei conferințe de presă, că a informat Guvernul României despre faptul că subprefectul Constanței, Ersun Anefi, urmează să candideze la alegerile parlamentare. În acest context, el ar urma să se retragă din funcția publică și, drept urmare, UDTTMR l-a recomandat pentru funcția de sub-prefect pe Elvis Ismail.„Noi am transmis o informare și, totodată, o recomandare pentru ca funcția să fie deținută în continuare de un reprezentat al UDTTMR, astfel că propunerea noastră este Elvis Ismail. În virtutea bunelor relații cu minoritățile, sperăm ca această recomandare să fie aprobată”, a spus președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.Ersun Anefi ocupa funcția de subprefect din luna mai a anului 2014. El are 35 de ani și face parte din Corpul de Rezervă al Funcționarilor Publici. Este masterand în securitate națională la Academia Națională „Mihai Viteazul” și funcționar public din 2006. La ultimul Congres al UDTTMR, el a fost votat ca și candidat al uniunii la alegerile parlamentare din acest an, urmând să obțină un mandat de deputat începând cu acest an.În altă ordine de idei, Elvis Ismail deține în momentul de față funcția de secretar general în cadrul UDTTMR, are 32 de ani și este de profesie avocat.