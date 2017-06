Subprefectul Dumitru Jeacă a depus jurământul. Propus de ALDE, susţinut de PSD

Subprefectul Dumitru Jeacă a depus jurământul. Propus de ALDE, susținut de PSD

La eveniment au mai participat prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu, subprefectul Levent Mustafa Accoium, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu și șefii serviciilor publice deconcentrate.Emoționat, Dumitru Jeacă a depus jură-mântul de credință în fața celor prezenți și a spus că dorește să-și ducă la bun-sfârșit mandatul cu care a fost investit.„Voi pune în aplicare programul de guvernare, iar principalul obiectiv este cel de respectare a legii. Îmi doresc ca la finalul mandatului să pot spune că am făcut ceva pentru județul Constanța”, a declarat noul subprefect, Dumitru Jeacă.El a explicat că funcția pe care o ocupă va fi exercitată cu caracter temporar, prin detașare. Mai exact, Jeacă a fost numit în funcție pe o perioadă de șase luni, urmând ca mandatul să fie prelungit după această perioadă dacă își îndeplinește atribuțiile conform fișei postului.Dumitru Jeacă ocupă funcția de subprefect, rămasă liberă încă de anul trecut, după ce Ersun Anefi, de la UDTTMR, și-a dat demisia pentru a candida la alegerile parlamentare.Numirea celui de-al doilea subprefect l-a mulțumit pe prefectul Adrian Nicolaescu.„De astăzi suntem în formulă completă. Tot de astăzi, noul subprefect își va prelua atribuțiile, îi vom repartiza un birou de lucru. Urmează să stabilim exact ce atribuții îi vor reveni conform fișei postului. După plecarea din funcție, de anul trecut, a domnului Ersun Anefi, toată responsabilitatea acestuia a fost preluată de subprefectul Levent Mustafa Accoium. Avem mult de lucru și orice om în plus este binevenit”, a declarat prefectul Adrian Nicolaescu.La rândul lui, prezent la eveniment, președintele CJC, Horia Țuțuianu, i-a urat succes lui Dumitru Jeacă în noua funcție. Printre altele, șeful CJC a explicat că noul subprefect a fost numit la propunerea PSD Constanța.„Domnul Jeacă a fost numit la propunerea PSD Constanța. Este membru PSD de opt luni de zile. Personal l-am admirat foarte mult pentru profesionalismul său și suntem convinși că va duce la îndeplinire programul de guvernare”, a spus Horia Țuțuianu.Remarca președintelui CJC a ridicat anumite suspiciuni cu atât mai mult cu cât, la începutul acestui an se știa clar că Dumitru Jeacă era membru ALDE.Ba, mai mult, în luna ianuarie, el a fost propunerea ALDE Constanța pentru funcția de prefect, însă Guvernul a întârziat atunci să ia vreo decizie. Mai exact, liderul de atunci, deputatul Mircea Banias, a fost cel care l-a propus la timpul respectiv, pe Jeacă, la recomandarea președintelui Organizației Municipale a ALDE Constanța, George Fulina.La rândul lui, noul subprefect nu a știut să lămurească lucrurile cu privire la acest aspect. El a explicat, totuși, că a ales să plece din ALDE după ce, în organizația din Constanța au apărut tensiuni politice.„Am ales să plec deoarece au apărut anumite probleme în organizație. Nu sunt adeptul scandalurilor, nu am fost de acord cu acele disensiuni apărute în ALDE Constanța și am ales să plec în PSD. Într-adevăr, cei de la ALDE, mai exact, George Fulina, mă propuseseră pentru funcția de prefect din partea ALDE”, a declarat Dumitru Jeacă.Noul subprefect are 42 de ani, este căsătorit și a lucrat la Compania Națională Loteria Română, ca manager pe zona Constanța. El a studiat, în perioada 1995 - 1999, la Academia Națională de Informații, Facultatea de Psiho-Sociologie, unde a obținut diploma de licență în domeniul Socio-Psiho-Pedagogie și brevetul de ofițer de informații. Ulterior, a urmat un master de Legislație Maritimă la Universitatea Maritimă Constanța, Facultatea de Navigație și Transport Naval. Totodată, acesta mai are o diplomă de licență în Științe Economice și un master în contabilitate expertiză și audit.