Studenţii liberali, iniţiativă pentru introducerea orelor de IT în ciclul gimnazial

Studenții liberali, inițiativă pentru introducerea orelor de IT în ciclul gimnazial

Cea de-a doua ediție a Școlii Economice „Friedrich Hayek”, care a avut loc, zilele trecute, la Sinaia, a avut tema „IT - motor al economiei”. Evenimentul a fost organizat de Societatea Liberală (SL) și Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES), în parte-neriat cu organizația de studenți a PNL - Cluburile Studențești Liberale.CSL Constanța a fost reprezentată la eveniment de patru membri. „Participarea la Școala Economică de la Sinaia a reprezentat un mare plus pentru dezvoltarea mea, având în vedere că îmi place să fiu tot timpul informată și să acumulez cunoștințe noi. În sprijinirea explicării avansului dovedit de domeniul IT, am avut parte de speakeri din domenii precum: programare IT, audit, sindicalism, politic - administrativ, comerț și industrie, antreprenoriat, urmărind astfel interde-pendențele dintre acestea cu tema abordată. Am lucrat pe echipe la o aplicație dintr-un anumit domeniu pentru a facilita anumite procese prin intermediul IT. Echipele au fost diversificate, în fiecare dintre aces-tea existând câte un delegat dintr-un oraș diferit”, a afirmat Alexandra Barbu, secretar CSL Constanța.Această ediție, dedicată modului în care tehnologia informației (IT) a transformat relațiile economice și sociale din societatea actuală, a adus laolaltă vorbitori din mediul de afaceri, specialiști IT, profesori universitari, reprezentanți ai sindicatelor, parlamentari, membrii din administrația publică locală.La cursurile și seminariile Școlii Economice au fost prezenți 60 de studenți din 20 de județe și municipiul București, care studiază de la economie și administrație publică, până la medicină și teologie.La finalul celei de-a doua ediții a Școlii Economice „Friedrich Hayek”, participanții au decis să susțină o inițiativă pentru introducerea orelor de IT în ciclul gimnazial.